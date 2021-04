Das Osterfest ist für die Christen aller Konfessionen von prägender Bedeutung, die Auferstehung Christi bedeutet ein deutliches Ja zum Leben und zum Vertrauen auf Gott und auf die Zukunft. Traditionell wird dies mit Osternachtfeiern und Festgottesdiensten gefeiert. Derzeit geht es darum, die christliche Botschaft in sachlichem Zusammenhang mit der derzeitigen Pandemiesituation zu sehen.

Seitens der christlichen Kirchen und ihrer Überzeugungen sollen und dürfen die Grundgedanken der frohen Botschaft und der Hoffnung nicht in den Hintergrund rücken. Das bedeutet, dass alle Möglichkeiten wahrgenommen und ausgeschöpft werden, die christlichen Gedanken in aktuell möglicher Form deutlich zu machen. Seitens der katholischen Pfarrgemeinde St. Georg entschied man sich in Hockenheim für einen Präsenzgottesdienst mit konsequenten gesundheitlichen Sicherheitsvorgaben. Die evangelische Kirchengemeinde und die evangelisch-methodistische Gemeinde feierte ihren Festgottesdienst per Internet.

Schimpfen auf die da oben

Pfarrer Michael Dahlinger spannte in seiner Festpredigt einen Bogen von den Grundfragen des Osterfestes bis hin zu unseren heutigen aktuellen Alltagssorgen. Präzise und gedanklich nachvollziehbar ging er auf den Auszug der Israeliten aus Ägypten ein. Dies sei ein langer Weg mit sich immer wieder ändernden Perspektiven und Betrachtungsweisen gewesen, Angst und Zuversicht lösten sich ab. „Da kriecht Furcht in die Gedanken, führte zu Ratlosigkeit wie heutzutage zu Talkrunden, die nicht weiterbringen,“ zog Dahlinger aktuelle Parallelen. „Schimpfen auf die da oben, sei es auf Gott oder Mose, sei es auf Kanzlerin oder Ministerpräsidenten, das konnten die Israeliten damals schon genauso gut wie wir heute,“ führte Pfarrer Dahlinger weiter aus.

Mit einer Reihe von Bibelzitaten machte er deutlich, dass man immer wieder erlebt habe und erlebe, dass Gott durch Gefahren hindurch führe. Allerdings, „alle Gefahren wegzaubern, mit einem Fingerschnippen verschwinden lassen, das tue Gott nicht.“

Im Laufe der Zeiten sei diese Geschichte der Rettung des Volkes Gottes immer wieder sinnbildlich zu hören und habe gerade an Ostern ihre hohe Bedeutung, wie Pfarrer Dahlinger abschließend ausführte. Denn neben allen Ängsten breche sich ein anderer wichtiger Ruf Bahn, wenn es heißt: „Fürchtet Euch nicht“ und wenn die Botschaft sagt: „Der Herr ist auferstanden“.

Spurensuche in der Karwoche

Der katholische Pfarrer Jürgen Grabetz ging in seiner Predigt zunächst auf die „Spurensuche in dieser Karwoche“ ein, vom Palmsonntag beginnend über den Gründonnerstag als die Quelle des liturgischen Feierns über den Karfreitag bis hin zum Osterfest, das die zentrale und wesentliche Botschaft bringt: „Die Hoffnungskraft des Auferstehungsglaubens.“

Grabetz machte dabei deutlich: „Menschen ohne Hoffnung verlieren auf Dauer ihre Kraft, ihren Mut und letztendlich die Freude am Leben.“ Die Hoffnungskraft ermögliche es uns, durchzuhalten auch in schwierigen Zeiten betonte Grabetz im Hinblick auf die augenblickliche Zeit der Corona-Pandemie. Hoffnung sei deshalb eine der größten Kraftquellen, aus der man im Leben schöpfen könne. Und gerade „die größte und reichhaltigste Hoffnungsquelle ist die Auferstehung Jesu“, betonte Pfarrer Grabetz.

Der Auferstehungsglaube fordere uns auch heraus, Gott zu vertrauen. Grabetz ging weiter darauf ein, dass Auferstehung auch etwas mit unserem Leben im Hier und Jetzt zu tun habe. Der Glaube an die Auferstehung sei kein Vertrösten auf bessere Zeiten, denn Gott schenke uns, so Grabetz, eine nie versiegende Quelle an Hoffnungskraft, weil Gott wolle, dass unser Leben gelingt, nicht erst im Jenseits, sondern Hier und Jetzt.

Pastor Gerald Kappaun von der evangelisch-methodistischen Kirche ging auf die besonderen Geschehnisse der Osternacht in der Ostergeschichte von Matthäus ein. Die Resignation nach dem Todesgeschehen des Karfreitags sei aber blitzschnell gewichen, als der Stein am Grab Jesu weggerollt und Jesus nicht mehr im Grab war. Pastor Kappaun machte dies in deutlichen Worten klar: „An Ostern kommt mehr als nur ein Grabstein ins Rollen, die Auferstehung bringt auch unser Denken durcheinander.“

Stein ist ins Rollen gekommen

Lebensnah und nachvollziehbar ging Kappaun auf die möglichen Gedanken und Regungen der Menschen ein, die am Ostermorgen vor Ort waren: die Frauen, die Jünger, die Soldaten. Angst, Schrecken und Ungewissheit haben wohl vorgeherrscht. Und dann spricht Gott selbst durch einen Engel, der den Frauen sagt: „Fürchtet Euch nicht“. Diese Osterbotschaft, so Pastor Kappaun, könne und solle in uns einen freudigen Schrecken auslösen. Der Stein vor dem Grab Jesu sei weg und so sei für uns alle der Stein der Angst weg. Christus begegne uns als der Lebendige und verändere unser Leben. Der Stein, der ins Rollen gekommen sei, sei zugleich Zeichen für den Sieg Gottes. Weil das Grab leer sei, gebe es auch keine „begrabenen Hoffnungen mehr“. „Zu Ostern feiern wir, dass wir ein Ziel haben,“ betonte Pastor Kappaun abschließend: „Das Leben und nicht der Tod ist unser Ziel.“