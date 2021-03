Hockenheim/Wiesloch/Freiburg. Wenn die katholische Kirche einen Priester oder in diesem Falle gar einen Dekan beurlaubt, dann schießen die Spekulationen in der Öffentlichkeit gleich ins Kraut und immer steht dann die Frage des Kindesmissbrauchs im Raum. Und das ist in diesem Fall eigentlich die gute Nachricht an der schlechten Nachricht. Im Falle der Beurlaubung von Dekan Jürgen Grabetz, der in Hockenheim auch leitender Pfarrer der Seelsorgeeinheit ist, gibt es keinerlei Missbrauchsvorwürfe, sondern es geht ums schnöde Geld.

Offensichtlich wurde Grabetz schlicht und einfach von vermeintlich hilfsbedürftigen Menschen über den Tisch gezogen und er hat, um ihnen zu helfen, nicht nur persönliches Geld gegeben, sondern auch aus der Gemeindekasse. In einem Brief an die Mitarbeiter des Dekanats heißt es dazu: „Wir möchten darüber informieren, dass unser bisheriger Dekan – Pfarrer Jürgen Grabetz – seit Donnerstag, 18. März, beurlaubt ist. Er hat, im Bestreben bedürftigen Menschen in einer Notlage zu helfen, nicht nur eigenes Geld eingesetzt, sondern auch eigenmächtig Mittel der Seelsorgeeinheit Hockenheim verwendet. Der Verdacht der Veruntreuung steht im Raum, auch wenn sich Pfarrer Grabetz nach eigenen Angaben in keiner Weise selbst bereichert hat.“

Aufgeflogen ist die Sache übrigens durch eine sogenannte Selbstanzeige. Der Dekan hat offensichtlich irgendwann gemerkt, dass er einen großen Fehler gemacht hat und seine Gutmütigkeit ausgenutzt wurde. Im Schreiben an die Mitarbeiter heißt es dazu: „Nachdem Jürgen Grabetz der Fehler in seinem Handeln bewusst geworden war, hat er die Tatsachen selbst dem Erzbischof gemeldet und der Staatsanwaltschaft angezeigt – in der Bereitschaft, die Konsequenzen dafür zu tragen und den entstandenen finanziellen Schaden wiedergutzumachen. Der Rechnungshof der Erzdiö-zese Freiburg hat die Prüfung vor Ort in Hockenheim aufgenommen, um die Schadenshöhe zu ermitteln.“

Konsequenterweise wurde Grabetz dann von Erzbischof Burger schnell von seinem Amt als Dekan entbunden. Als leitender Pfarrer seiner Seelsorgeeinheit wurde er auch zusätzlich von der Vermögensverwaltung entpflichtet. Er darf also für die Seelsorgeeinheit keine finanziellen Dinge mehr regeln. Grabetz bleibt aber in der pastoralen und seelsorgerlichen Tätigkeit, wird also weiterhin Gottesdienste halten und steht den Gläubigen zur Verfügung, sagt uns der Schwetzinger Pfarrer Uwe Lüttinger auf Nachfrage. Er wird das Dekanat zumindest für die Zeit der Beurlaubung von Grabetz kommissarisch leiten. Lüttinger hat zusammen mit dem Dekanatsratsvorsitzenden Klemens Gramlich auch das Schreiben an die Mitarbeiter unterzeichnet.

Dank trotz Fehlverhaltens

In dem Schreiben wird das weitere Vorgehen erläutert: „Das Fehlverhalten hat vorläufig zur Beurlaubung von Pfarrer Grabetz vom Amt des Dekans geführt. Weiterhin ist er als leitender Pfarrer der Seelsorgeeinheit Hockenheim von der Vermögensverwaltung entpflichtet; als Seelsorger darf er aber weiterhin seinen Dienst tun. Die Aufgaben in Dekanat und Kirchengemeinde werden bis auf Weiteres von seinen jeweiligen Stellvertretern übernommen. Dies ist einerseits hart, andererseits konsequent und zugleich ein Zeichen, dass die Erzdiözese weiter zu ihm steht. Auch wir im Dekanat sehen neben dem aktuellen Fehlverhalten vor allem die vielen Jahre positiven Wirkens von Pfarrer Jürgen Grabetz in der Seelsorgeeinheit und im Dekanat Wiesloch. Geradlinig, mit großem Engagement und mit klarer Meinung und Position hat er sich für unseren Glauben sowie für ein gutes Zusammenleben in unserer Kirche und darüber hinaus eingesetzt. Ihm ist wichtig, nicht nur an Strukturen zu denken, sondern auch den eigenen Glauben und die Beziehung zu Gott zu stärken. Ihm liegt die Kirche vor Ort und das Wohl der Menschen in den Gemeinden am Herzen. Dafür danken wir ihm“, heißt es weiter.

Selbstkritisch führt Lüttinger dann noch aus, dass für ihn „dieser Vorgang eine Erinnerung daran ist, wie leicht wir selbst aus guten Absichten heraus Falsches tun können und wie sehr wir daher auf Korrekturen und die Stütze von anderen und auf einen inneren Beistand durch Gott angewiesen sind“.

Gerne hätten wir an dieser Stelle geschildert, um was es bei der vermeintlichen Veruntreuung genau ging und was Jürgen Grabetz selbst zu diesem ganzen Vorgang zu sagen hat. Wir haben ihm ein Gesprächsangebot gemacht. Er rief dann auch tatsächlich zurück und sagte uns: „Es tut mir leid, aber nach Rücksprache mit meinem Anwalt kann ich derzeit keine näheren Auskünfte geben. Die Selbstanzeige ist erst auf dem Weg zur Staatsanwaltschaft, wir müssen abwarten. Es war eine Riesendummheit von mir.“

Die Nachricht von der Beurlaubung von Jürgen Grabetz kommt eigentlich zur Unzeit. Erst vor wenigen Tagen hat Erzbischof Stephan Burger ja bekanntgegeben, dass das Dekanat Wiesloch im Zuge des Pastoralentwicklungskonzeptes aufgelöst werden soll. Aus den bisherigen Seelsorgeeinheiten sollen dann zwei große Einheiten gebildet werden, die hiesige entspräche dem Verbreitungsgebiet unserer Zeitung mit den Seelsorgeeinheiten Hockenheim, Schwetzingen und Brühl/Ketsch.

Dazu sagt Uwe Lüttinger auf Anfrage: „Das wird aber insgesamt etwa fünf Jahre dauern, bis die neuen Strukturen stehen. Es ist ja nicht geplant, einfach die drei Seelsorgeeinheiten zu einer großen Seelsorgeeinheit auszudehnen, sondern es braucht ganz andere Teamstrukturen mit der Einbindung der hauptamtlichen Mitarbeiter und den Ehrenamtlichen. Der Prozess beginnt gerade erst“, so Lüttinger. Er wurde vom Erzbischof gebeten, die kommissarische Leitung des Dekanats zu übernehmen, es ist aber noch vollkommen unklar, ob er dann auch noch als Dekan für die restliche Zeit des Bestehens des Dekanats ernannt wird oder ob die Leitung noch jemand anders übernehmen soll.