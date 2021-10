Verwaltung hebt kontrolliert ab

Mitarbeiter der Stadtverwaltung, die „in die Luft gehen“ oder „abheben“, lösen bei manchen Bürger sicherlich gewisse Vorstellungen aus. Doch was in dieser Woche im Gartenschaupark geschah, war kein Grund zur Beunruhigung. Elf Mitarbeiter der Stadtverwaltung Hockenheim absolvierten eine Ausbildung zum Fernpiloten. Dafür durchliefen die frisch gebackenen Drohnenlenker eine dreitägige Schulung unter der fachkundigen Leitung von Peter Selig von der Drohnenflugschule24 GmbH aus Magdeburg. Das Luftfahrt-Bundesamt stellte das fünf Jahre geltende Zertifikat nach zwei erfolgreich abgeschlossenen Prüfungen der Teilnehmer aus.

Die Schulung begann im Rathaus mit zwei Theorietagen, an denen der Ausbilder Peter Selig den Fernpiloten alle wissenswerten Informationen rund um die kleinen unbemannten Flugkörper vermittelte. Dazu zählten technische Informationen (zulässiges Fluggewicht, Nutzlasten und Akkuleistung) der Drohnen und meteorologisches Wissen wie das Einholen von Wettervorhersagen. Ein weiteres wichtiges Thema waren Regelungen für den richtigen und datenschutzkonformen Umgang mit Drohnen in der Öffentlichkeit. Am dritten Schulungstag folgten praktische Flugübungen im Gartenschaupark, die neugierige Blicke anlockten.

„Der Flug mit einer Drohne erleichtert uns die Arbeit ungemein. Damit können beispielsweise Grünflächen im Stadtgebiet erfasst werden. Auf diese Weise kann die Stadtverwaltung prüfen, wo noch Potenzial für weitere Grünflächen im Stadtgebiet besteht“, erläutert Oberbürgermeister Marcus Zeitler. Die datenschutzkonform erstellten Drohnenaufnahmen können auch für Stadtmarketing oder -entwicklung eingesetzt werden.

„Ich freue mich, dass unsere Mitarbeiter sich mit dieser Schulung für Drohnenflüge weiterqualifiziert haben. Der Einsatz dieser Flugkörper hat für Behörden zunehmend Bedeutung. Er hilft auch für die Digitalisierung der Dienstleistungen unserer Verwaltung“, sagte Zeitler. Wenn also demnächst im Stadtgebiet ein Summen in der Luft liegt, ist es kein Bienenschwarm, sondern eine städtische Drohne. zg

