Verwaltungsgerichtshof kippt Bahnlärm-Beschluss

Darauf haben Stadtverwaltung, Gemeinderat und die Bürgerinitiative „BISS – Stille Schiene Hockenheim“ lange gewartet: Der 5. Senat des Mannheimer Verwaltungsgerichtshofs hat den Planfeststellungsbeschluss des Eisenbahn-Bundesamts vom 27. Juli 2018 „kassiert“, wie aus dem Tenor der zu erwartenden Entscheidung hervorgeht, der am Freitag den Parteien zugestellt wurde.

Damit hat das Gericht klargestellt, dass das Angebot des Eisenbahn-Bundesamts nicht ausreicht, um für angemessenen Schallschutz für Hockenheim zu sorgen. Auf den Gemarkungen Hockenheim, Reilingen und Neulußheim muss die Auflagen zu aktiven Schallschutzmaßnahmen ergänzen, heißt es in der Vorabinformation vor der Zustellung des schriftlichen Urteilsbegründung. Die Kosten des Verfahrens tragen die Stadt und die Bahn je zur Hälfte, die Revision ist nicht zugelassen.

Oberbürgermeister Marcus Zeitler und die anderen Verfahrensbeteiligten auf Seiten der Stadt sind mit dem Tenor zufrieden, heißt es aus dem Rathaus: Wir hoffen jetzt, dass sich unser Anliegen für mehr Schallschutz zum Wohle unserer Bürgerinnen und Bürger auf einem guten Weg befindet. Wir danken auch der Bürgerinitiative ,BISS – Stille Schiene Hockenheim’ für ihr jahrelanges Engagement und freuen uns, gemeinsam die weiteren Herausforderungen in dieser Sache anzugehen.“

Die BISS-Vorstände Lothar Gotthardt und Konrad Sommer geben das Kompliment zurück: „Als Bürgerinitiative gratulieren wir der Hockenheimer Stadtverwaltung und der Bevölkerung zu dem juristischen Erfolg, der sich aufgrund des vom 5. Senat des Mannheimer Verwaltungsgerichtshofs veröffentlichten Tenors als Urteil in dem Verfahren abzeichnet. Den unangemessenen Planfeststellungsbeschluss von 2018 zu kippen, war für die Stadt und uns als BISS-Hockenheim ein wesentliches Etappenziel, das nun erreicht scheint“, teilt die Bürgerinitiative mit.

Sie sehe darin auch eine Anerkennung ihrer Mithilfe in einer Auseinandersetzung, in der sie seit ihrer Gründung im Juni 2013 im Schulterschluss mit der Stadtverwaltung und den Bürgern gekämpft habe.

Reihe neuer Fragen aufgeworfen

Wie häufig im Leben, generiere die vom VGH gegebene Antwort eine Reihe neuer Fragen: Wird das Eisenbahnbundesamt gegen die Entscheidung die Zulassung der Revision beantragen? Welchen Einfluss wird das VGH-Urteil auf das derzeit ruhende Verfahren beim Verwaltungsgericht Karlsruhe haben? Welche Rechtsmittel stehen auf Basis des VGH-Urteils zur Verfügung, um die Bahn nun tatsächlich zu einer zeitnahen Erarbeitung aktiver Schallschutzmaßnahmen zu bewegen, nachdem der gekippte Planfeststellungsbeschluss in erster Linie auf sogenannte passive Lärmminderungsmaßnahmen abstellte?

„Wir haben in der Auseinandersetzung mit einem mächtigen und unangenehmen Gegner eine Runde gewonnen. Dass es deshalb in Hockenheim jetzt noch nicht ein Dezibel leiser ist und der eigentliche Kampf noch Jahre weitergehen wird, sollte uns aber auch nicht daran hindern, heute auf diesen in seiner Deutlichkeit nicht erwarteten Etappensieg mit Stolz die Gläser zu heben“, schließt die BISS. mm

