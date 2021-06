VfL baut Kegelbahn und Nasszellen um

Über einen Zuschussantrag für Sanierung und Umbau von Kegelbahn und Nasszellen des VfL Hockenheim berät der Ausschuss Soziales, Jugend, Kultur und Sport mit Gesamtgemeinderat am Donnerstag, 10. Juni, 17 Uhr, in seiner öffentlichen Sitzung in der Stadthalle. Auf der Tagesordnung stehen außerdem Besucherfragen, Mitteilungen der Verwaltung sowie Anfragen aus der Mitte des Gremiums.

Alle interessierten Bürger sind zur Sitzung eingeladen. Die Teilnehmer werden gebeten, während der Sitzung eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen, sofern keine Befreiung vorliegt. Die Beratungsvorlagen können vorab über das Bürgerinfoportal Session auf der Internetseite www.hockenheim.de/sitzungstermine abgerufen werden. zg