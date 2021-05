VfL Hockenheim verschiebt seine Feier zum Jubiläum

Von Andi Nowey

Hockenheim. 75 Jahre wird man schließlich nur einmal. Doch vor die Fest- und Feierlichkeiten des 1946 gegründeten VfL Hockenheim hat sich nun die Corona-Pandemie gestellt und die Verantwortlichen zu einem Umdenken gezwungen.

„Der VfL Hockenheim sagt die Veranstaltungen ab. Aufgrund der aktuellen Corona-Lage und dem zurückliegenden Planungsstopp der Vorbereitungen mit allen Rahmenbedingungen und dem Programm für das Wochenende zum 75-jährigen Vereinsbestehen, das am 3. und 4. Juli, geplant war, werden die Feierlichkeiten verlegt“, heißt es in einer Pressemitteilung des Clubs.

Am 2. und 3. Juli 2022 soll der stolze Vereinsgeburtstag dann unter dem Motto „75+1 Jahre“ gebührend gefeiert werden. Zudem werden die geplanten Ehrungen ebenfalls auf das nächste Jahr verschoben wie auch der geplante Festakt anlässlich des 25-jährigen Amtsjubiläums und der Tag des 80. Geburtstags vom Vorsitzenden Günther Zahn. Der eigentlich für den 31. Mai geplante Festtag soll - sofern es die Lage zulässt und auch eine Planungssicherheit gegeben ist - im September dieses Jahres nachgeholt werden.

Weiterhin arbeitet das Team der Verantwortlichen beim VfL an der Sanierung der kompletten Außenfassade des Vereinsgebäudes, an der Erweiterung der Außengastronomie, dem Neubau der Kegelbahnen sowie an einer Anlage eines Kick-Fun-Platzes für Kinder. Somit hat der Festausschuss ein ganzes Jahr mehr Zeit, sich um die geplante Festschrift, die Planungen für die Jubiläumsfestlichkeiten und der Infrastruktur zu arbeiten. Und wenn alles nach Plan von VfL-Trainer Uwe Zahn läuft, könnte das Jubiläum dann vielleicht sogar als A-Ligist begangen werden. „Das ist eine schöne Chance, zum Vereinsjubiläum auch den Aufstieg zu schaffen“, findet Zahn. Sein Team wird ohne Veränderungen im Kader starten und wieder eine Rolle als Mitfavorit einnehmen.