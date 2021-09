Viel los in der Zehntscheune

Hockenheim. Die Erwachsenen der Schachvereinigung treffen sich am Freitag, 10. September, um 19.30 Uhr in der Zehntscheune zu einem freien Spielabend. Eine Woche später, am Freitag, 17. September, startet nach dem Ferienende auch das Jugendschach wieder. Es beginnt an diesem Tag bereits um 17.30 Uhr in der Zehntscheune. Am Samstag, 18. September, wird um 19 Uhr das im vergangenen Jahr ausgefallenen 90-Jahre-Vereinsjubiläum nachgeholt. Die Feier findet im Saal der VfL-Clubgaststätte statt. Wer dabei sein möchte, wird gebeten, sich bei Günter Auer unter der E-Mail-Adresse guenter.auer1@gmx.de anzumelden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bei allen Veranstaltungen gelten die Hygienekonzepte der Stadt Hockenheim und der Schachvereinigung 1930 Hockenheim. Zuschauer und Gastspieler sind jederzeit willkommen. zg