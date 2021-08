Viele Bürger lassen sich in der Hockenheimer Stadthalle testen

Schwetzingen Schwetzinger Café International nach Corona-Pause wieder geöffnet

Das Café International ist seit einiger Zeit nach langer Corona-Pause wieder geöffnet. In die Räume der Landeskirchlichen Gemeinschaft am Schlossplatz 9 kommen mittlerweile um die 30 Menschen. Donnerstags zwischen 17 und 19 Uhr plaudern sie bei einer Tasse Kaffee, Tee, Erfrischungsgetränken, Kuchen und Snacks. Es ist etwas mehr als sechs Jahre her, seit Johanna Senn-Dietrich im damaligen Camp auf dem Gelände der Kilbourne-Baracks mit Gleichgesinnten die dort untergebrachten geflüchteten Menschen mit Kaffee und Kuchen überrascht hat. Aus der spontanen Idee, die Isolation und die Eintönigkeit des Alltags für die Menschen dort zu unterbrechen, entwickelte sich Anfang des Jahres 2016 unter dem Dach des Asylarbeitskreises Schwetzingen der Asyltreff International. Daraus wurde das Café International. {element} In den vergangenen Jahren hat sich in den Räumen der Landeskirchlichen Gemeinschaft eine Plattform etabliert, die es möglich macht, Gäste aus verschiedenen Ländern und Kulturen miteinander ins Gespräch zu bringen. Viele ehrenamtliche Helfer konnten hier schon zahlreiche hilfesuchende Flüchtlingen Unterstützung geben und auch so manche Freundschaften sind entstanden. {furtherread} Mit vollem Haus kann das Team des Café International rechnen, wenn zum Beispiel Themenabende anstehen. Neben Filmabenden wurde 2019 eine Veranstaltungsreihe gestartet, die Geflüchteten selbst aktiv werden und zu Wort kommen lässt. Unter der Überschrift „Flüchtlinge stellen ihr Land vor“ gab es drei große Präsentationen von Flüchtlingen aus Somalia, Eritrea und Afghanistan. Eine weitere Präsentation über Syrien war schon in Vorbereitung, da kam der Lockdown. Seit einigen Wochen geht’s wieder „rund“ im Café International. Die Mitarbeiter waren überwältigt, wie groß der Andrang und das Bedürfnis war, nach dieser langen Zwangspause sich endlich wieder zu begegnen, schreibt Thomas Vobis. Das Team des Café International beachtet dabei die vorgegebenen Hygienevoraussetzungen. Dank des Innenhofs können Treffen im Freien abgehalten werden. Ausflug nach Neckarsteinach Auch die grüne Bundestagskandidatin Nicole Heger zusammen mit Stadträtin Dr. Susanne Hierschbiel schaute im Cafe International vorbei. Bei ihren Gesprächen mit den Ehrenamtlichen spürte sie, mit wie viel Begeisterung hier alle dabei sind. Dass dieser Einsatz absolut lohnenswert ist, zeigten die vielen erfolgreichen Integrationsgeschichten. „Solche Angebote müssen wir weiterhin haben und diese müssen auch von der Politik unterstützt werden“, so Nicole Heger. Besonders beeindruckend waren die Berichte der Geflüchteten, die schon mehrfach im Hochwassergebiet in Rheinland-Pfalz bei den Aufräumarbeiten halfen und damit unserer Gesellschaft auch etwas zurückgeben wollen (wir berichteten ausführlich). An diesem Nachmittag trafen sich hier Ur-Schwetzinger mit Migranten und Geflüchteten. Die meisten von ihnen leben inzwischen schon seit Jahren in Schwetzingen. Sie gehen hier zur Arbeit oder machen eine Ausbildung und Schwetzingen ist für sie zu einer zweiten Heimat geworden. Auch gemeinsame Unternehmungen stehen dabei auf dem Programm, wie jüngst eine Schifffahrt nach Neckarsteinach. Thomas Vobis und Johanna Senn-Dietrich hatten diesen jährlichen Ausflug für 27 Personen bestens organisiert. Mit dabei waren auch Noragha Beek und Amir Nazari. Der 29-jährige Noragha ist seit 2015 in Deutschland und bekam im Jahr 2017 seine Anerkennung als Asylant. Er hat seit 2017 eine feste Anstellung in einer Schwetzinger Firma und wohnt in einer Mietwohnung in Schwetzingen. Amir Nazari (21) lebt mit seinen Eltern und zwei Geschwistern seit sechs Jahren in Brühl. Amir erhielt mit seinen Geschwistern die sogenannte Aufenthaltserlaubnis für gut integrierte Jugendliche und Heranwachsende. Er absolviert gerade die zweijährige Berufsfachschule Gesundheit und Pflege an der Louise-Otto-Peters-Schule in Hockenheim. 2019 präsentierte er zusammen mit seiner Schwester Masume sein Land Afghanistan in der Veranstaltungsreihe des Café International. Sie haben ihre Eindrücke von der Schifffahrt so zusammengefasst: „Für viele war diese Schifffahrt das erste Mal und sie bestaunten die wunderschönen Häuser und die herrliche Natur entlang der Flußufer rechts und links. Am Ziel angekommen, führte ein steiler Weg hinauf zu den Burgen. Und bei der letzten Burg packten alle ihre Decken aus und es gab ein fröhliches Picknick mit den mitgebrachten Leckereien und Getränken. Afghanische Spezialitäten und heißer Tee waren sehr begehrt. Familien aus Somalia, Eritrea und Afghanistan hatten zusammen mit ihren deutschen Freunden eine unterhaltsame und lustige Zeit. Es wurde viel gelacht und viele Erinnerungsfotos zeigten nur lachende Gesichter. Die Sonne lachte mit und der Abstieg machte alle müde und durstig. Ein kühles Eis war die Belohnung und verkürzte die Wartezeit auf das Schiff, das uns wieder nach Heidelberg bringen sollte.“ Afghanischer Filmemacher kommt Nun geht es im Café International mit neuen Ideen in die Planung für die nächsten Monate, die Präsentation über Syrien steht dabei für den Herbst auf der Agenda. Der nächste Themenabend ist schon in Vorbereitung: Im September, der genaue Termin wird noch bekannt gegeben, hat das Café den afghanischen Filmemacher Hasan Mohammed Nazeri zu Gast.

