„Während der Corona-Zeit haben viele die Gelegenheit genutzt, ihren Hausstand etwas zu entrümpeln“, schmunzelte Stadträtin Bärbel Hesping mit Blick auf die bis an die Decke gefüllte Garage der CDU Hockenheim, in der die Hilfsgüter für den Konvoi der Hoffnung lagern. Viele Hockenheimer hatten in den vergangenen Wochen Kleidung, Spielzeug für Kinder, Geschirr und viele weitere nützliche Gegenstände gebracht, denn während der Corona-Krise leiden besonders sozial Schwache.

CDU-Landtagskandidat Andreas Sturm kam mit einem Kleintransporter, um die gesammelten Boxen und Säcke nach Oberhausen zu Helmut Gramlich zu bringen. Gramlich bedankte sich stellvertretend bei Bärbel Hesping, dass die Hockenheimer CDU dieses Projekt seit 2014 so tatkräftig unterstützt. „Wir bedanken uns bei den Bürgerinnen und Bürgern, die fleißig spenden und beim Reilinger ,Gasthaus zum Löwen’ für die kurzfristige Leihe des Sprinters, so dass wir eine große Menge an Sachspenden transportieren konnten“, sagte Sturm.

Mittlerweile gibt es ein Projekt, bei dem gebrauchte und ausrangierte Rollstühle und Rollatoren repariert und an Bedürftige weitergegeben werden. Gut erhaltene bis neuwertige Sachspenden nimmt weiterhin die stellvertretende CDU-Vorsitzende Bärbel Hesping entgegen. Kontakt: Telefon 06205/10 21 11. zg