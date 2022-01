Vielen Dank, leider zu spät

Kennen Sie das Gefühl, sich über grundsätzlich positive Errungenschaften nur begrenzt freuen zu können, weil sie nicht gerade zum optimalen Zeitpunkt daherkommen? Mir ist dieses Gefühl seit meiner Kindheit vertraut. Der erste Verdacht, das Schicksal könne es in Sachen Timing nicht so gut mit mir meinen, kam bereits mit dem Ende der Grundschulzeit auf: Kaum war ich mit der vierten Klasse durch, schaffte meine dörfliche Bildungsanstalt den ersten Fernseher an – wer weiß, was aus mir hätte werden können, hätte ich das instruktive Angebot beizeiten nutzen können?

Ähnlich ärgerlich dann die Entwicklung im Gymnasium: Während unsereiner für die Studienfahrt in der zwölften Klasse vor die Wahl Berlin oder DDR (ja, ich bin schon länger aus der Schule . . .) gestellt wurde, reisen nachfolgende Generationen völlig selbstverständlich zu wesentlich illusteren Destinationen im Süden, Abenteuer und Action inklusive.

Der Frust lauert aber nicht nur im Bildungssektor – jetzt nagt auch noch das Gesundheitswesen an meiner Ausgeglichenheit. Ist ja sehr erfreulich, dass unseren Politikern das Funktionieren der Gesellschaft unter Omikron-Einfluss so am Herzen liegt, dass sie die Quarantänevorschriften verkürzt haben – kommt aber mal wieder zu spät!

Und zwar quasi punktgenau: Für meine strenge Quarantäne – 14 Tage ohne Möglichkeit des Freitestens trotz durchgängig negativer Selbsttests und völliger Symptomfreiheit als Kontaktperson eines Omikron-Infizierten – kam der Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz genau eine Woche zu langsam zur Umsetzung, vielen Dank auch.

Was mir als Zuwiderhandlung gegen die eher uncharmant vermittelten Vorschriften der Quarantäneanordnung saftige Sanktionen hätte einbringen können, dürfen die später in Kontakt mit Infizierten Gekommenen tun, ohne den Hauch eines schlechten Gewissens. Und da soll man noch heiter und gelassen bleiben. Zumal das Eingesperrtsein just über die Feiertage zu Gewichtszunahme geführt hat. Na ja, fernsehen und reisen konnte ich ja auch später ausgiebig nachholen . . .