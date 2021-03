Die Aufgaben der Stadtwerke liegen vor allem bei der Versorgung der Kunden mit Strom, Gas und Wasser. Ohne moderne Technik, Fortschritte und den Blick auf die Infrastruktur ist dies allerdings nicht möglich. Und für diese Aufgaben ist unter anderem der IT-Systemadministrator Alexander Lacueva Deutsch zuständig.

Als der 47-Jährige im vergangenen Jahr bei den Stadtwerken begann, gab es viel zu tun. Einige Aufgaben wurden zuvor an Dienstleister übertragen, diese übernahm der IT-Systemadministrator aber nun selbst. Doch mit dem Beginn der Corona-Pandemie und dem ersten Lockdown im März mussten viele Projekte hintenangestellt werden. Denn nun galt es, die Mitarbeiter und vor allem die Technik fit fürs Homeoffice zu machen. Dies gestaltete sich nicht in vielen Punkten als einfach, denn Laptops gab es bei den Stadtwerken kaum. Eine Telefonkonferenz war neu, Gespräche fanden sonst immer von Angesicht zu Angesicht statt. „Man sieht und trifft sich hier vor Ort“, erklärt Lacueva Deutsch, dass sich alle erst an die Arbeit von zu Hause aus gewöhnen mussten. Der IT-Systemadministrator, der kurze Zeit vor dem Lockdown kam war damit also der gefragte Mann bei den Stadtwerken und kam zum genau richtigen Zeitpunkt. „Alle waren froh, dass ich da war und bin“, sagt Lacueva Deutsch.

Der Alltag des 47-Jährigen gestaltet sich vielfältig, auch wenn er oft der Problemlöser sei. „Zum Beispiel funktioniert mal der Drucker nicht oder der Laptop geht nicht an“, nennt der IT-Systemadministrator nur wenige Beispiele für viele Aufgaben und betont dabei, dass er „immer ein offenes Ohr für das Personal hat“. Und dabei gelte es oft, schnell zu sein, denn die Person „möchte ja auch weiterarbeiten“.

Doch wer denkt, dass Lacueva Deutsch als IT-Systemadministrator „in einem dunklen Keller“ sitzt, der täuscht sich, die Arbeit sei vielfältig. So ist der 47-Jährige viel unterwegs und das sei es auch, was ihm bei diesem Beruf so viel Freude bereitet. „Nur am Schreibtisch sitzen, wäre nichts für mich“, sagt er, dass die Aufgaben sehr abwechslungsreich und kommunikativ sind. Auch auf Außentermine freue sich Lacueva Deutsch immer – so zum Beispiel beim Aquadrom oder beim E-Werk.

Arbeiten im Aquadrom

Durch die Corona-bedingte Schließung des Freizeitbades konnten viele Aufgaben in der Einrichtung angegangen werden, an denen der IT-Experte an der vordersten Front dabei war. Da wird derzeit das E-Ticket vorbereitet und die Möglichkeit, Reservierungen online tätigen zu können, werden vorbereitet. „Durch Corona wurde das alles schneller umgestellt“, sagt Deutsch. Auch die elektronische Kassenverordnung werde gerade umgesetzt und die Kassenautomaten bekommen ein neues Innenleben, das an den Stand der Technik angepasst ist. Auch die Vernetzung zwischen E-Werk, Aquadrom und Stadtwerken soll verbessert werden, da diese bisher sehr langsam ist. Wenn die Bauarbeiten in der Oberen Hauptstraße abgeschlossen sind, sollen die Stadtwerke einen Internet-Glasfaseranschluss bekommen.

Auch das Thema Sicherheit steht im Fokus von IT-Systemadministrator Lacueva Deutsch. Das meiste gehe heutzutage Hand in Hand und ist dadurch angreifbar. Systeme müssen vor einem unbefugten Zugriff geschützt werden. Außerdem sind die Stadtwerke Betreiber einer kritischen Infrastruktur und müssen den Netzbetrieb von Strom, Gas und Wasser sicherstellen. In diesem Zuge sei es daher wichtig, sich auch immer wieder weiterzubilden, Fachmagazine zu lesen und auf Lehrgänge zu gehen. Tablets sollen zudem den Alltag von Mitarbeitern erleichtern. Auf diesen sollen dann auch Pläne des E-Werks landen, so dass Papierpläne der Vergangenheit angehören sollen.

An dieser Stelle ist dann auch wieder das Thema Sicherheit sehr wichtig, damit keine Unbefugten darauf zugreifen können. „Und die Mitarbeiter dürfen die Tablets nicht im Auto liegen lassen“, erklärt Lacueva Deutsch, worauf es im Arbeitsalltag dann ankommt.

Ein IT-Systemadministrator sollte auf jeden Fall Fachkenntnisse mitbringen, über seinen Job Bescheid wissen und sich weiterbilden wollen, beschreibt Lacueva Deutsch, was man für diesen Beruf mitbringen sollte. „Geduld, sich nicht aus der Ruhe bringen lassen und eine gewisse Coolness sollte man aber auch haben“, fügt er hinzu. Eine Ausbildung sei daher gut, um Fuß zu fassen, aber Lehrgänge und Weiterbildung seien essenziell wichtig und unerlässlich.

Freizeit mit Hund und Motorrad

In seiner Freizeit hat Lacueva Deutsch andere Interessen, als die IT. Er hat zwei Hunde, mit denen er oft an der frischen Luft unterwegs ist und fährt im Sommer gerne Motorrad. Das nutzt er, um zum Arbeitsplatz zu kommen, oder auch mal für einen Wochenendtrip nach Frankreich oder Italien. Aber in einem Punkt geht es nicht ohne IT, denn „Smart Home zu verwirklich macht auch Spaß“.