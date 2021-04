„Ein großes Plus für Hockenheim und die Region in Sachen Gesundheit“, das war der Tenor des kleinen Eröffnungstreffs im Therapiezentrum Avenius im Herzen der Stadt. In den Räumlichkeiten in der Unteren Hauptstraße 4 bis 6, die manche noch auf zwei Ebenen als Herrenmodegeschäft und als Café und später als Verwaltungsräume der Sparkasse in Erinnerung haben, hat Anna-Lena Avenius mit Partnern ein modernes Therapiezentrum für Physiotherapie, Rehabilitation und Prävention eröffnet.

Beeindruckend fand Oberbürgermeister Marcus Zeitler, dass hier ein gesundheitlicher Gesamtaspekt angeboten werde, Vielseitigkeit und Kompetenz finde man hier in enger Kooperation zum Wohle der Patientinnen und Patienten. Dass beide Ebenen problemlos und barrierefrei zu erreichen seien, sei schon ein äußeres Zeichen dafür, dass hier alle willkommen sind, betonte Anna-Lena Avenius in ihren Begrüßungsworten.

Großes Angebotsrepertoire

Einladend, davon konnte man sich überzeugen, ist nicht nur das gesamte Ambiente, die Vielfältigkeit unter einem Dach unterstreiche dabei, dass die Patientin und der Patient, jeder Hilfe und Erleichterung suchende Mensch ein großes Angebotsrepertoire vor Ort finde, war Elke Ramer überzeugt. Sie informierte erfreut darüber, dass das seit über drei Jahrzehnten renommierte Sanitätshaus Ramer aus Brühl jetzt auch mitten in Hockenheim vertreten sein könne.

Auf ihre zusätzlichen Beratungs- und Behandlungsmöglichkeiten im Hockenheimer Therapiezentrum freut sich auch Dr. Stefanie Avenius, die neben ihrer Praxis in Ludwigshafen hier jetzt ebenfalls eine Zweigpraxis hat, die sich an selbst zahlende und Privatpatienten richtet.

„Natürlich freuen wir uns alle, jetzt hier behandeln zu können,“ strahlte die Physiotherapeutin und zertifizierte Handtherapeutin Anna-Lena Avenius und sprach damit auch ihrem zwischenzeitlich 13-köpfigen Team ebenso wie dem Sanitätshaus Ramer und ihrer Schwägerin Dr. Stefanie Avenius aus dem Herzen. Schade sei nur, dass man sich nicht so öffentlich präsentieren könne, wie man das gerne getan hätte. „Aber ein Tag der Offenen Tür für alle Interessierten wird auf jeden Fall, sobald möglich, nachgeholt“, ergänzt Anna-Lena Avenius.

Erfreulicherweise sei man weiterhin unter der „bekannten alten Telefonnummer“ 06205/1 63 81 zu erreichen, die geplanten Präventionskurse und Infoveranstaltungen, die in den bisherigen Räumlichkeiten in der Karlsruher Straße 9 stattfinden werden, müssen Corona-bedingt allerdings noch aufgeschoben werden. ba

