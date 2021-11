Vier Vergleiche, vier Niederlagen

Hockenheim. In der zweiten Runde der Saison mussten alle Mannschaften der Schachvereinigung 03 (SV) Niederlagen einstecken.

In der Landesliga Nord 1 spielte die Reserve beim SK 1947 Sandhausen. Obwohl von den Wertungszahlen leicht unterlegen, hätte die „Zweite“ mehr erreichen können, als eine 2,5:5,5-Niederlage. Die Punkte holten Professor Dr. Bernd Straub, Jürgen May und Manfred Werk durch Remis sowie Gerold Rocholz.

Hockenheim III hatte in der Bereichsliga Nord 1 beim SK Großsachsen nur sechs Spieler im Aufgebot. Großsachsen trat zu siebt an und gewann 4:3. Für Hockenheim punkteten Günter Auer, Andreas Krinke sowie Werner Fischer.

In der Kreisklasse A empfing die vierte Mannschaft in der Zehntscheune den SC 1914 Sandhofen-Waldhof. Der nominellen Überlegenheit des Gastes folgte eine 2:4-Niederlage. Erfolgreich für Hockenheim waren Philipp Henze mit einem Sieg sowie Emil Skibba und Daniela Brückner mit Remis. Auch die fünfte Garnitur musste gegen DJB Steuben-Feudenheim II in der Kreisklasse B ein 1:3 akzeptieren. Den Ehrenpunkt holte Anna-Katharina Piontek.

Ab sofort zehn Mal Blitzschach

Während der Herbstferien findet kein Jugendschach statt. Die Erwachsenen treffen sich hingegen an diesem Freitag, 5. November, um 19.30 Uhr in der Zehntscheune. Um 19.45 Uhr beginnt das erste Wertungsblitzturnier der neuen Saison. Bis August 2022 werden am jeweils ersten Freitag des Monats die Turniere ausgetragen. Die besten acht Platzierungen kommen in die Wertung. Gespielt wird mit elektronischen Schachuhren. Jeder Teilnehmer hat eine Bedenkzeit von drei Minuten pro Partie und erhält zusätzlich einen Zeitbonus von zwei Sekunden pro Zug.

Am Freitag, 19. November, 19.45 Uhr, startet die erste Runde der Stadtmeisterschaft. Anmeldungen sind bis 19.30 Uhr möglich. Gastspieler und Zuschauer sind unter Beachtung der Hygienevorgaben willkommen. mw/zg