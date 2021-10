Vierbeiner haben im Hockenheimer Aquadrom tierischen Wasserspaß

Hockenheim. Einspringen vom Beckenrand? Heute kein Problem. Schwimmen völlig ohne Badebekleidung? Schwamm drüber! Anstehen an der Kasse? Eintritt frei – vieles ist anders als sonst an diesem besonderen Badetag im Wellenaußenbecken des Aquadroms. Zuallererst die Badegäste und die Anzahl ihrer Beine: Das erste Hundeschwimmen in der Geschichte des Freizeitbads ist angesagt – und der Zuspruch ein voller Erfolg – weit über 100 Tiere stürzen sich begeistert in die Fluten.

Wellen gibt es keine – das Becken ist offiziell außer Betrieb, die Freibadsaison beendet. Das Wasser wird demnächst für die Revision abgelassen, beruhigt Aquadrom-Betriebsleiter Gregor Ries alle um die Hygiene Besorgten: Zur nächsten Saison erwartet die zweibeinigen Schwimmer ein völlig neues Nass. Gechlort ist das Wasser seit zwei Tagen nicht mehr, um Reizungen der Hundeschleimhäute zu vermeiden. Und obwohl das Wellenbecken auch nicht mehr voll geheizt wird wie im Freibadbetrieb, ist die Wassertemperatur noch sehr angenehm – auch für die menschlichen Begleiter, die sich die Hosenbeine hochkrempeln.

„Nils“ paddelt gerne weit raus

Weiter „rausschwimmen“ ist nicht erlaubt, denn eine Badeaufsicht ist nicht im Einsatz beim kostenlosen Angebot. Für Jürgen Büchner drückt Ries ein Auge zu. Dessen Hund „Nils“ ist derart versessen auf Bewegung im Wasser, dass er ständig bis nach hinten davonschwimmt, sodass Büchner in T-Shirt und Shorts hinterher muss. Die anderen Hundebesitzer, die sich für ihre Lieblinge über das Angebot freuen, bleiben in der Flachwasserzone, von wo sie die Bälle für ihre Vierbeiner Richtung Beckenmitte schleudern.

Schon eine halbe Stunde vorm offiziellen Start hat Gregor Ries, dessen „Amy“ selbst bis zur Erschöpfung einen auf Seehund macht, die ersten Gäste begrüßt, die vom Sondereingang in der Beethovenstraße auf gut ausgeschildertem Pfad zum Wellenbecken pilgern.

Der Einzugsbereich reicht weit über Hockenheim hinaus, Nicole Engel aus Niefern im Enzkreis bei Pforzheim und ihre Freundinnen sind mit vier Hunden gekommen– rund 70 Kilometer einfache Fahrt haben sie gerne in Kauf genommen für das besondere Angebot. Nicole Engel ist begeistert, wie sozial die bunt gemischten Hunde miteinander auskommen, zu Auseinandersetzungen sei es so gut wie gar nicht gekommen. Auch aus Mannheim hat Ries Besucher begrüßt.

Schon seit Jahren hatten Hundehalter aus Hockenheim nach einem solchen Angebot gefragt, nach dieser besonderen Saison hat das hundeaffine Team des Aquadroms spontan das Experiment gewagt – und wurde durch die Resonanz bestätigt. In Seenot ist kein „Gast“ vom Chihuahua bis zum Berner Sennenhund geraten.

