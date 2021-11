Virus breitet sich weiter aus

Im Verbreitungsgebiet unserer Zeitung sind derzeit 685 Menschen mit dem Virus infiziert. Am Donnerstag, 18. November, lag die Zahl noch bei 589 Personen. Besonders durch die Decke gehen die Zahlen mittlerweile in Brühl, wo derzeit 82 Personen infiziert sind, was einer Zahl von 576 pro 100 000 Einwohner entspricht.

In Schwetzingen sind 133 Personen mit dem Virus infiziert, in Hockenheim 83, womit die Zahl in der Rennstadt umgerechnet bei 385 Fällen pro 100 000 Einwohner liegt. Womit die Rennstadt innerhalb des Verbreitungsgebiets unserer Zeitung derzeit am besten dasteht.

Altlußheim, 29 aktive Fälle, und Reilingen, 36 aktive Fälle, rangieren mit einem Vergleichswert von 468 und 460 pro 100 000 Einwohnern in der gleichen Größenordnung wie Ketsch, 53 aktive Fälle, und Eppelheim, 69 aktive Fälle. Wobei Ketsch als einzige Gemeinde einen leichten Rückgang verzeichnet, Reilingen bleibt konstant.

In der Gemeinde Neulußheim sind derzeit 57 aktive Fälle registriert, was einem Wert von 797 Fällen pro 100 000 Einwohnern entspricht und damit zugleich dem höchsten Wert im Verbreitungsgebiet. aw

