Vodafone beginnt Glasfaser-Ausbau in Hockenheim Talhaus

Hockenheim. Das Gehäuse wirkt unscheinbar, sein Standort liegt nicht gerade zentral, doch die Wirkung ist spektakulär – wenn der Anschluss geschafft ist. Am „Point of Presence“, der Technikzentrale in der 3. Industriestraße, hat die Firma Vodafone am Freitag symbolisch den Glasfaser-Ausbau für 250 Unternehmen im Gewerbegebiet Talhaus begonnen. Die hier geplanten Glasfaser-Anschlüsse sind zehnmal leistungsstärker als das schnellste VDSL, teilt das Unternehmen mit.

Zum Ende der Vorvermarktungsphase hätten viele Kunden die Möglichkeit genutzt und gigabit-schnelle Glasfaser-Anschlüsse vorbestellt. Nun startet der Düsseldorfer Digitalisierungskonzern mit dem Netzausbau. In diesem Sommer sollen erste Gebäude ans Glasfaser-Netz angeschlossen sein, bis Jahresende werde der Netzausbau abgeschlossen sein, heißt es in der Vodafone-Mitteilung. Dann können die Kunden Glasfaser-Anschlüsse mit bis zu einem Gigabit pro Sekunde im Up- und Download buchen. Die mit der Umstellung verbundenen Leistungsreserven seien notwendig, denn in den kommenden fünf Jahren werden sich die im Festnetz transportierten Datenmengen versiebenfachen, lautet die allgemeine Schätzung.

In Hockenheim setzt Vodafone auf „Fiber to the Building“ (FTTB). Mit dieser Technologie wird jedes Gebäude mit einer Glasfaserleitung an die Verteilerstationen angeschlossen. Der Vorteil: Mit einem eigenen Glasfaseranschluss muss die Bandbreite nicht mit anderen Unternehmen geteilt werden, sodass dem Kunden immer die volle Leistung zur Verfügung steht, erläutert Tanja Marek, Leiterin politische Kommunikation Baden-Württemberg bei Vodafone.

Bürgermeister Thomas Jakob-Lichtenberg ist sicher: „Von diesem Glasfaser-Ausbau profitieren nicht nur unsere Unternehmen und unser hervorragend angebundenes Gewerbegebiet. Das ist auch Werbung für unsere schöne Stadt Hockenheim im Herzen der Metropolregion Rhein-Neckar.“ Der neue „Point of Presence“ versorgt ausschließlich das Talhaus. Vodafone werde aber 2022 mindestens einen weiteren im Stadtgebiet errichten, kündigte Gebietsmanager Kevin Siebig an.

