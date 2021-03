Kinder, die Spaß am Spielen und Toben auf ihrem Spielplatzgelände haben und trotzdem viele Tiere beobachten können? Beim Südstadtkindergarten passt das gut zusammen. Die Kinder haben die Vogel- und Tierwelt rund um den Kindergarten erkundet. Vom Insektenhotel, Bereichen mit Wildblumen, dem Igelhotel bis zum Schmetterlingshaus und Nistkästen ist alles vorhanden, teilt der Kindergarten mit.

Regelmäßig werden die Vögel gefüttert, verteilt an mehreren Stationen auf dem Gelände. Diese Futterhilfe sorgt zusammen mit Wald - und Feldnähe für eine große Vogelvielfalt und viele Beobachtungsmöglichkeiten. Ein wichtiger Aspekt in Zeiten sinkender Tierzahlen, weshalb es dem Kindergarten wichtig ist, schon den Kleinen Zusammenhänge im Kreislauf Mensch und Natur zu vermitteln. So entstehe spielerisch ein toller Lernort ganz nebenbei.

Da stellt die eine Gruppe aus leeren Orangenhälften eine zusätzliche Futtermöglichkeit her, andere Kinder helfen beim Befüllen der Behälter oder bringen Futterspenden von zu Hause mit.

Buntspecht seltener Gast

Viele andere Kinder schaffen es schon, die Vögel, die sie gesehen haben, auf einer Liste anzukreuzen. Sie kennen sogar den Unterschied zwischen Haus- und Feldspatz und erkennen die Vögel beim Klick-Fix- Rate-Quiz. 16 verschiedene Vogelarten wie Blau- und Kohlmeise, Amseln, Kleiber, Buchfink, Rotkehlchen, Spatzen, Star und andere haben die Kinder im Südstadtkindergarten schon entdeckt.

Besonders begeistert schauen sie aus dem Fenster, wenn der Buntspecht mal wieder an der Meisenknödel-Station hängt oder Eichelhäher und Elster über den Spielplatz hüpfen. Oft sagen die Kinder auch: „Pssst leise, hört doch mal!“ und dann lauschen alle dem tollen Vogelchor der Spatzen in der Hecke. Oder es wird das Mittagessen unterbrochen, weil wieder ein Vogel im Futterhäuschen entdeckt wurde.

Die Bachstelzen inspizieren bereits ihre Brutstätten unter dem Dach der Kita, während die Nistkästen von Spatz und Meise in Augenschein genommen wurden. Vielleicht können die Kinder ja bald Vogelnachwuchs beim Spielen beobachten und so das Thema weiter vertiefen. zg