Volkslied-Ensemble sucht Probelokal

Das Volkslieder-Instrumentalensemble ist weiterhin auf der Suche nach einem geeigneten Probelokal. Musik in der Gemeinschaft, der Erhalt des Volkslieds und die Freude an der Musik sind die Motivation der Musiker, die sich in der Gruppe zusammengefunden haben. Die Übungsstätte sollte über ein Klavier verfügen und möglichst barrierefrei erreichbar sein.

Wie Gründer Manfred Wöhr, früherer Rektor der Pestalozzi-Schule, mitteilt, sind weitere Streicher und Bläser auch jetzt noch willkommen. Bisher verfügt das Ensemble über fünf Instrumente: Klavier, Violine, Cello, Gitarre und Saxofon. Die nächste Probe findet an diesem Donnerstag, 23. September, um 15 Uhr bei Hildegard Linke in der Unteren Hauptstraße 1 statt, danach macht das Ensemble eine zweiwöchige Probenpause.

Der Kreis ist gerne bereit, bei Jubiläen oder anderen Feiern zu spielen. Wer Interesse hat, kann sich unter Telefon 06205/79 73 melden. mm