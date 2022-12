Vom Frieden träumen

Pfarrer Johannes Heck hatte am Ende recht, als er sagte: „Das war wohl das musikalischste und tiefsinnigste Klassentreffen, das ich jemals besucht habe.“ Das szenische Chorkonzert, inzwischen ein Markenzeichen des Pop- und Gospelchors der evangelischen Kirchengemeinde, bescherte dem begeisterten Publikum in der voll besetzten Stadtkirche eine Menge Stoff zum Nachdenken und Schmunzeln sowie viele mitreißende und berührende musikalische Momente unter der Leitung des Kantors Samuel Cho unter der Regie von Holger Andreas.

Die knapp 90 Minuten waren vor allem durch den Wechsel der Musik mit Sprechszenen besonders kurzweilig. Die 200 Zuhörer wurden mit hineingenommen in ein mitunter kontroverses Gespräch über den Frieden in jeglicher Hinsicht.

Witz und Diskussionsfreude

Die Lieder machten dies musikalisch konkret. Und kaum ein Aspekt fehlte: Sei es der vermisste Frieden in der Ukraine oder der persönliche und gesellschaftliche Frieden, der sich ja nicht selbstverständlich einstellt. Selbst über den jenseitigen letzten Frieden dachten die Sprecher in anrührender Weise nach. Nach allen Seiten wurde mit Witz und Diskussionsfreude debattiert, was die alten Texte der Bibel für diese Fragen bereithalten.

Der 40-köpfige Chor interpretierte neun Lieder sehr präsent und intensiv, von Samuel Cho am Flügel begleitet: Selbst Brittens Stück für Frauenchor „This Little Babe“ mit einem sehr schwierigen Echoeffekt meisterten die Frauen spielend. Ein bewegendes Konzert nicht zuletzt wegen der ausgezeichneten Licht- und Tonregie von Pendeloque. ha