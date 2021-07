Von der Couch geht es wieder in die Sporthalle

Hockenheim. Die Maßnahmen im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus hatten massive Auswirkungen auf den BAC und seine Abteilungen. So wurden unter anderem sämtliche Wettkämpfe und Sportveranstaltungen abgesagt. Auch der Trainingsbetrieb war zwischenzeitlich gar nicht oder nur mit starken Einschränkungen möglich. Nach vielen Wochen und Monaten Pause ist es wieder so weit: Der BAC 55 Hockenheim mit seinen vier Abteilungen Boxen, Basketball, Judo und Gymnastik/Yoga kann ab sofort wieder uneingeschränkt Vereinssport anbieten, teilt er mit.

Nachdem man ab Anfang Mai mit begrenzter Teilnehmerzahl im Freien unter Einhaltung der Abstandsregeln mit dem Training beginnen konnte, ist es aufgrund der derzeit niedrigen Inzidenzzahlen erlaubt, Kontaktsport innerhalb der Halle zu betreiben. Grundvoraussetzung ist hierbei die Einhaltung der Hygieneregeln, für die der Verein ein eigens erstelltes Hygienekonzept erarbeitet hat, heißt es in der Mitteilung weiter.

Nach der langen Pause sei vielen der Wiedereinstieg ins Training nicht leichtgefallen, aber für alle Sportarten sei es wichtig, durch regelmäßiges Training die Mobilität des Körpers aufrecht zu erhalten, die Muskulatur zu stärken und Bewegungsabläufe zu verinnerlichen. Interessenten sind ebenfalls jederzeit zum Schnuppertraining willkommen. In allen Abteilungen stehen gut ausgebildete und motivierte Trainer für die jeweiligen Trainingseinheiten zur Verfügung, die sich über Neueinsteiger freuen.

Je nach Sportart bietet der Verein Training für unterschiedliche Alters- und Leistungsgruppen an. Los geht es bereits für die Kleinen ab vier Jahren, die im Bambinitraining der Judoabteilung mit viel Spiel und Spaß ihre Beweglichkeit und Motorik verbessern können und gleichzeitig eine sichere Fallschule gelehrt bekommen.

Auch in den Abteilungen Boxen und Basketball werden Trainingseinheiten bereits für Kinder angeboten. Altersmäßig sind nach oben keine Grenzen gesetzt. Der Verein kann in allen angebotenen Sportarten auf aktive Mitglieder auch in höherem Alter verweisen. Die Abteilung Gymnastik und Yoga bietet Frauen und Männern jeden Alters die Möglichkeit, etwas für ihren Körper und ihre Beweglichkeit zu tun.

Zeiten im Internet

Einzelheiten zu den Trainingszeiten sowie zum Trainings- und Hygienekonzept stellt der Verein auf seiner Homepage (www.bac-55-hockenheim.jimdofree.com) zur Verfügung oder sie können bei der Geschäftsstelle, Telefon 06205/87 95, angefragt werden. zg