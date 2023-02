Von Geschichte bis Gesundheit

Die aktuelle Vortragsreihe „Donnerstagsforum“ der Volkshochschule richtet sich an Zuhörerinnen und Zuhörer jeden Alters, die an gesellschaftlichen, gesundheitlichen, künstlerischen oder lebenspraktischen Themen interessiert sind. Neben spannenden Vorträgen soll es dabei einen regen Austausch mit den Referenten geben. Die Vorträge finden in der Regel donnerstags von 9.30 Uhr bis 11 Uhr im Gebäude der VHS Hockenheim in der Heidelberger Straße 16 a statt. Das Programm bis zum Sommer im Überblick:

2. März: William Shakespeare (1564-1616) – Leben, Werk, Wirkung.

9. März: Das Korsett und die Körperhygiene im Lauf der Zeit.

16. März: Von überheblichen Männern und sich emanzipierenden Frauen – der Pygmalion-Stoff.

23. März: Maria Stuart – die letzte schottische Königin.

30. März: Auf den Spuren der Maya.

20. April: Erfolgreiche muslimische Unternehmerinnen von Zaha Hadid bis Schaiha Muna von Qatar und ihre Weltanschauungen.

27. April: Teufel, Hexer und Dämonen in der Kunstgeschichte.

4. Mai: Anna Dostojewskaja – ihr Leben mit Fjodor Dostojewski.

11. Mai: Klar im Kopf, fit im Körper, stark im Leben.

25. Mai: Sehbeeinträchtigungen und Möglichkeiten der visuellen Rehabilitation.

15. Juni: Regine Jolberg, die Kindern Liebe und einen „Hort“ gab.

22. Juni: Ludwig von Beethoven – auch der Unbekannte.

29. Juni: Neuseeland – Land der weißen Wolke.

Eine Anmeldung bei der Volkshochschule ist erforderlich: in der Geschäftsstelle, Heidelberger Straße 16 a, unter Telefon 06205/92 26 49 oder per E-Mail an info@vhs-hockenheim.de. vhs