Von Gottes Segen sichtlich bewegt

Gejubelt wurde am Wochenende nicht nur in so manchem Stadion, sondern auch in der evangelischen Stadtkirche in Hockenheim: Mehr als 50 Jubilare feierten ihre Jubelkonfirmation. Den Anfang machten am Samstagabend die Goldenen Konfirmanden, am Sonntagvormittag waren die Diamantenen, Eisernen, Gnaden- und Kronjuwelenjubilare eingeladen.

Direkt im Eingangsbereich der Kirche wurden sie freundlich empfangen und erhielten ihre Ehrennadel. Das Herzstück der Gottesdienste war die Feier des Abendmahls, zu der Jahrgang für Jahrgang geschlossen vor den Altar trat. Anschließend sprach Pfarrer Johannes Heck allen Jubilaren einzeln Gottes Segen zu, was die Konfirmanden sichtlich bewegte.

Jubel in Form von spontanem Applaus gab es außerdem für die musikalischen Beiträge von Oliver Rosenberger, der ausnahmsweise nicht von seiner Band Amokoma, sondern von Kantor Samuel Cho am Flügel begleitet wurde. Aber auch die Töne, die Samuel Cho der Orgel entlockte, versetzte die Gäste in ehrfürchtiges Staunen. So hatten manche die 2017 bis 2018 generalüberarbeitete Orgel noch gar nicht gehört, was nicht verwunderlich ist, denn schließlich war die Jubelkonfirmation für einige der Gläubigen ein willkommener Anlass, nach vielen Jahren einmal wieder in die alte Heimat Hockenheim zurückzukehren.

Plaudern in kleinen Grüppchen

Daher war es auch nicht allzu unerwartet, dass sich im Anschluss an den feierlichen Gottesdienst noch angeregte Gespräche ergaben und die Jubilare eine ganze Weile in kleinen Grüppchen in der Kirche standen oder saßen und Erinnerungen austauschten.

Noch mehr Gelegenheit, um in diesen Erinnerungen zu schwelgen, besteht am Sonntag, 22. Mai, beim „Café Eisleben“ ab 14 Uhr im Lutherhaus, zu dem alle Jubilare besonders eingeladen sind. zg/jhe