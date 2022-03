Von Lebensmittelimporten zu sehr abhängig

Die FDP-Fraktion Hockenheim hat bei ihrer Zusammenkunft über aktuelle Themen diskutiert. Dabei erläuterte Helmut Kief die Situation aus Sicht der Agrarpolitik. Der Krieg in der Ukraine führt uns die eigene, zu große Abhängigkeit von Importen vor Augen, heißt es in einer Pressemitteilung der Liberalen.

Wir müssen dringend wieder unabhängiger von Lebensmittelimporten werden, um die Versorgungssicherheit zu wahren, sagte Kief. „Ich fordere die Landesregierung auf, Auflagen, die über die Vorgaben aus Brüssel und Berlin hinausgehen, zu überprüfen und sich selbst einen Aufschub für neue und geplante Auflagen aufzuerlegen, damit es nicht zu einem erheblichen internationalen Wettbewerbsnachteil baden- württembergischer Erzeugnisse kommt und die Versorgungssicherheit nicht gefährdet wird“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Die Landwirtschaft könne kurzfristig und effektiv zur Behebung von potenziellen Energieengpässen beitragen, zum Beispiel durch eine vorübergehende Aufhebung der Begrenzung für Biogasanlagen, regte der Landwirt und Stadtrat an. Die aktuelle politische Situation verdeutliche einmal mehr, „dass wir uns nach Kräften für den Erhalt und die Förderung der bäuerlichen Familienbetriebe sowie eine flächendeckende umwelt-, klima- und tiergerechte Landwirtschaft in Baden-Württemberg einsetzen müssen“, ist Kief überzeugt. Ein Umdenken der aktuellen Landwirtschaftspolitik sei gefragt.

Öffentlichkeitswirksam werde gefordert, wegen verheerender Umweltschäden die Nutzung des Bodens deutlich zu reduzieren oder am besten ganz aus der Bewirtschaftung auszusteigen – die Natur werde es schon alleine regeln. „Damit sind wir in guter Gesellschaft. Immer wenn es derzeit schwierig wird in diesem Land, heißt es ,wir intensivieren oder steigen lieber direkt aus’ – aus der intensiven Tierhaltung, aus dem Pflanzenschutz, aus der Düngung“, sagt der Landwirt weiter. Auch außerhalb der Landwirtschaft ließen sich dafür Beispiele finden: Verbot von Verbrennern, hin zu E-Autos, gleichzeitig aber raus aus Kern-, Kohle- und Gaskraftwerken und am besten auch keine Windräder.

„Sankt-Florians-Prinzip hilft nicht“

Eine Frage blendeten die meisten „Experten“ dabei elegant aus: Woher stammen dann die Rohstoffe der Energie, wenn wir die heimische Produktion stoppen? Decken wir uns dann einfach in anderen Ländern ein, auch wenn dort die Standards deutlich lascher sind? Kief: „Das ist echtes Sankt-Florians-Prinzip. Wir lösen unsere Probleme nicht selbst, sondern schieben die Sache einfach weg. Das wird nicht helfen.“

Der Liberale fordert: „Wir müssen bereit sein, auch mal wieder einzusteigen. Müssen naturnah und nachhaltig sein, aber gleichzeitig die regionale Versorgung sicherstellen. Dazu dürfen wir die heimische Erzeugung nicht so weit regulieren, dass sie im internationalen Wettbewerb vor die Hunde geht.“ Das gelte für den Wald und besonders für die Landwirtschaft. Nachhaltig einsteigen könne man nur, wenn die Erzeuger auch nachhaltig davon leben können.

Das Thema Energiesicherheit sei bereits in der Diskussion angekommen und werde für ein Umdenken sorgen. Aber auch bei Agrarerzeugnissen müsse Deutschland seine Abhängigkeit von Importen hinterfragen. Sowohl Russland als auch die Ukraine seien wichtige Exporteure von Agrarerzeugnissen wie Weizen, Mais und Sonnenblumen. Krieg und Sanktionen könnten zu einschneidenden Engpässen und eklatanten Preissteigerungen führen.

Auch Baden-Württemberg müsse seine Landwirtschaftspolitik hinterfragen und umdenken. Der Selbstversorgungsgrad des Bundeslands liegt bei fast allen Lebensmitteln unter 100 Prozent, bei vielen sogar unter 50 Prozent. Diese Entwicklung nehme immer mehr Fahrt auf, wie die Dauerkrise der Milchbauern und die aktuelle Krise auf dem Schweinemarkt gezeigt hätten. zg