Von Planung und Betrieb eines Kindes

„Blubbern, prusten, plappern – einfach nur sprechen, blitzgescheit und sprachgenial, souverän, schnell und gleichzeitig leidenschaftlich mit blitzender Intelligenz und umwerfender Direktheit.“ Besser kann man einen Abend mit Jochen Malmsheimer nicht beschreiben – aber eigentlich muss man ihn erleben. Der Kabarettist gastiert mit seinem Programmklassiker „Halt mal, Schatz!“ am Donnerstag, 27. Oktober, 20 Uhr, in der Stadthalle.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Es ist erneut ein Kabarettprogramm von Jochen Malmsheimer, in dem die Pointen nur so krachen, heißt es im Vorbericht. Dabei geht es um die wahrheitsgetreue Schilderung all dessen, was in und um Eltern so los ist, wenn sie Eltern werden, also jeder für sich und auch beide zusammen. Was ja auch etwas mit Kindern zu tun hat. Hier wird sehr viel gelacht werden – und das nicht selten aus Schadenfreude.

Viele Worte in wenig Zeit: Kabarettist Jochen Malmsheimer. © Reichenbach

„Halt mal, Schatz!“ erzählt Wesentliches über Planung, Kiellegung, Stapellauf und Betrieb eines Kindes. Ein Programm für die ganze Familie also, für seiende und werdende Väter und Mütter und solche, die es werden wollen. Oder auch auf keinen Fall werden wollen und denen dazu noch die wesentlichen Argumente fehlen.

Mehr zum Thema Ukrainischer Botschafter Melnyk will als Ex-Botschafter nicht «die Klappe halten» Mehr erfahren

Malmsheimers Vortrag und seine entfesselte Sprache sind unverwechselbar und lustvoll. In immer neuen Formen hebt der gelernte Buchhändler die Formeln zwischen Unsinn und Poesie auf. Kurz: Es bleibt hier kein Buchstabe beim anderen. Bekannt wurde der 1961 in Essen geborene, vielfach preisgekrönte Kabarettist (unter anderem Deutscher Kleinkunstpreis, Deutscher Kabarettpreis) zusammen mit Frank Goosen als Duo „Tresenlesen“, das 1992 bis 2000 die Kabarettbühnen unsicher machte. Seitdem ist Jochen Malmsheimer als erfolgreicher Solist – auch in Hockenheim, zuletzt 2019 mit „Dogensuppe Herzogin“ – unterwegs und hat in zahlreichen Bühnenprogrammen eine ganz eigene Kunstform geschaffen: das epische Kabarett. Das geschriebene und das gesprochene Wort sehen dabei im Mittelpunkt. Einem größeren Publikum wurde er vor allem durch seine regelmäßigen Auftritte bei „Neues aus der Anstalt“ (ZDF) bekannt. Sein künstlerisches Werk ist in dem jüngst erschienenen Band „Gedrängte Wochenübersicht – Ein Vademecum der guten Laune“ nachzulesen. Karten gibt es im Vorverkauf zum Preis von 24,50 Euro im Ticketshop der Stadthalle, Telefon 06205/21 10 12, per E-Mail: tickets@stadthalle-hockenheim.de, sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen und an der Abendkasse. zg/lj