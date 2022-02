Von Pompeji bis Sorrent

In den Pfingstferien startet der Freundeskreis des Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasiums vom 4. bis 11. Juni unter Leitung von Oberstudienrat im Ruhestand Konrad Schillinger zu einer Studienfahrt an den Golf von Neapel. Auf dem Programm stehen Besichtigungen der Ausgrabungen von Pompeji und herrschaftlichen Villen sowie die Besteigung des Vesuvs. In Neapel wird die Reisegruppe durch die Altstadt und das archäologische Nationalmuseum geführt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Weitere Schwerpunkte der Reise bilden neben Sorrent, wo die Gruppe im Hotel wohnt, eine Busexkursion über die atemberaubende Küstenstraße nach Amalfi und nach Ravello. Dort erwartet die Gruppe die Gartenanlage der Villa Rufolo mit einem spektakulären Blick auf die Küste. Die geschichtsträchtige Stadt Salerno hat nicht nur eine malerische Altstadt, sondern wurde durch Entwürfe von Zarah Hadid und Renzo Piano für Bauten im Hafenbereich zu einem modernen architektonischen Juwel.

Eine Besonderheit sind die imposanten griechischen Tempel von Paestum. Nicht zu kurz kommen wird bei der Reise die kulinarische Erkundung Kampaniens: An den Hängen des Vesuvs gibt es eine Weinprobe und im Zentrum der Mozzarella-Produktion eine Besichtigung einer Büffelfarm, auf der auch ein Mittagessen serviert wird. zg

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Info: Interessenten sollten sich umgehend bei Reiseleiter Konrad Schillinger per Telefon 06232/6 12 63 oder per E-Mail koschillinger@aol.com anmelden.