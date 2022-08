Von Ziegeln und Zeppelinen

Klein, aber fein präsentierte sich das Heimatmuseum in Brühl den Besuchern des Vereins für Heimatgeschichte aus Hockenheim bei ihrer sommerlichen Fahrradtour. Der Vorsitzende des Vereins für Heimat- und Brauchtumspflege Brühl/Rohrhof, Dr. Volker Kronemayer, empfing die Radler aus der Rennstadt mit herzlichen Worten und gekühlten Getränken im Hof der Einrichtung.

Zunächst vermittelte Kronemayer einen allgemeinen Überblick über die Entstehungsgeschichte des Museums, bevor es zur Besichtigung der Exponate ging. Vereinsmitglieder informierten die Hockenheimer Gruppe über die verschiedenen Ausstellungsbereiche und gaben die eine oder andere Anekdote aus früheren Jahren preis.

Hohen Erinnerungswert haben Ausstellungsstücke, die aus dem früheren Kino Rheingold stammen. Die Luftschifffirma Schütte-Lanz ist ein großes Thema in der Vergangenheit der Hufeisengemeinde. Ein ganzes Zimmer ist Utensilien gewidmet die mit dem damals größten Arbeitgeber in Zusammenhang stehen. Das zweite große Thema Brühler Industriegeschichte sind die Ziegeleien. Sieben Ziegeleien prägten in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts das Ortsbild von Brühl und Rohrhof. Die Dauerausstellung zeigt die große Vielfalt der produzierten Dachziegel und Mauersteine. Daneben gibt es noch viele weitere Sammlungsbereiche, die einen Besuch lohnen.

Spende für weitere Arbeit

Nach vielen neu gewonnen Eindrücken dankte der Vorsitzende des Vereins für Heimatgeschichte Hockenheim, Werner Zimmermann, für die Gastfreundschaft und die interessanten Erläuterungen. Als kleines Dankeschön übergab er Volker Kronemayer ein Geldpräsent zur Verwendung für die Museumsarbeit. Zum Abschluss der von Werner Pfisterer bestens vorbereiteten Fahrradtour wurde das Gartenfest des Obst- und Gartenbauvereins auf seinem Vereinsgelände besucht. zg/wz