Vorbereitung auf Abi und Co. bei der VHS in Hockenheim

Hockenheim. Die Volkshochschule bietet in den Faschingsferien im VHS-Haus in der Heidelberger Straße 16a in Hockenheim Vorbereitungskurse auf das Abitur und Fachhochschulreife BK2 sowie für die Realschulprüfung an.

Mathematik – Vorbereitung auf die Abiturprüfung (Leistungskurs): Von Montag, 20. Februar, bis Samstag, 25. Februar, täglich von 9.30 bis 12.30 Uhr. Die Kursgebühr beträgt 126 Euro.

Mathematik – Vorbereitung auf die neue Realschulprüfung: Von Montag, 20. Februar, bis Samstag, 25. Februar, täglich von 13 bis 16 Uhr. Die Kursgebühr beträgt ebenfalls 126 Euro.

Mathematik – Vorbereitung auf die Berufliche Abiturprüfung/Fachhochschulreife: Von Montag, 20. Februar, bis Samstag, 25. Februar, täglich von 16.15 bis 18.15 Uhr. Die Kursgebühr beträgt 84 Euro.

Arbeiten mit Computer (10 – 14 Jahre): „Frühe und altersgerechte Förderung ist das Ziel unseres Computerkurses für zehn- bis 14-jährige Kinder und Jugendliche“, schreibt die VHS. Von Montag, 20. Februar, bis Mittwoch, 22. Februar, täglich von 10 bis 13 Uhr. Die Kursgebühr beträgt 98 Euro.

Auskunft und Anmeldung sind in der VHS-Geschäftsstelle, Hockenheim, Heidelberger Straße 16 a, unter Telefon 06205/92 26 49, per E-Mail an die Adresse info@vhs-hockenheim.de und auf www.vhs-hockenheim.de möglich.