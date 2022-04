Vorbereitung auf Prüfung

Die Volkshochschule bietet in den Osterferien im VHS-Haus in der Heidelberger Straße 16 a, Vorbereitungskurse auf das Abitur und Fachhochschulreife BK2 sowie für die Realschulprüfung an. Diese Kurse finden als Hybrid-Veranstaltungen statt. Ein Teil der Teilnehmer nimmt vor Ort, der andere online teil (online via Livestream über zoom.us/de). Bei der Anmeldung ist anzugeben, ob Präsenz- oder online Unterricht gewünscht ist.

Hybrid-Kurs-Mathematik: Vorbereitung auf die Abiturprüfung (Leistungsfach) Von Dienstag, 19. April, bis Samstag, 23. April, täglich von 9.30 bis 12.30 Uhr. Die Kursgebühr beträgt 105 Euro.

Hybrid-Kurs-Mathematik: Vorbereitung auf die neue Realschulprüfung: Von Dienstag, 19. April, bis Samstag, 23. April, täglich von 13 bis 16 Uhr. Die Kursgebühr beträgt 105 Euro.

Hybrid-Kurs-Mathematik: Vorbereitung auf die Fachhochschulreife BK2: Von Dienstag, 19. April, bis Samstag, 23. April, täglich von 16.30 bis 19.30 Uhr. Die Kursgebühr beträgt 105 Euro.

Hybrid-Kurs-Englisch: Vorbereitung auf die neue Realschulprüfung: Von Mittwoch, 13. April, bis Samstag, 16. April, täglich von 9.15 bis 13 Uhr. Die Kursgebühr beträgt 79 Euro.

Hybrid-Kurs-Englisch: Vorbereitung auf die Abiturprüfung: Von Mittwoch, 13. April, bis Samstag, 16. April, täglich von 13.30 bis 17.15 Uhr. Die Kursgebühr beträgt 79 Euro. vhs

