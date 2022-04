Vorfahrt missachtet - 22.000 Euro Schaden

Hockenheim. Weil ein Lkw-Fahrer die Vorfahrt eines anderen Lkw-Fahrers missachtet hat, kam es zu einem Zusammenstoß. Der Gesamtschaden liegt bei etwa 22.000 Euro. Wie die Polizei am Montagmittag mitteilte, verließ ein Lkw die A6 am Freitag gegen 11.30 Uhr, um auf die L722 in Richtung Hockenheim abzubiegen. Hierbei missachtete der 45-Jährige die Vorfahrt eines anderen, 49-jährigen, Lkw-Fahrers.Durch den Unfall wurde der LKW des 45-Jährigen erheblich im Frontbereich beschädigt. Durch die Beschädigungen traten Betriebsstoffe auf die Fahrbahn aus, welche durch eine Fachfirma entfernt werden mussten. Hierzu war die L722 im Einmündungsbereich zwischenzeitlich für einige Minuten voll gesperrt.

