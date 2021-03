Im Jubiläumsjahr „1250 Jahre Erwähnung Ochinheims im Lorscher Codex“ vor zwei Jahren begeisterte das Musikkorps der Bundeswehr die Zuhörer in der Stadthalle. Der Klangkörper unter der Leitung von Oberst-leutnant Christoph Scheibling kehrt jetzt wieder zurück. Der Freundeskreis Hockenheim-Commery, die Stadt und das Musikkorps planen ein Konzert anlässlich der 60-jährigen Wiederkehr der Einweihung des Völkerkreuzes. Bevor es so weit ist, kommen alle Genießer der musikalischen Hochkunst online auf ihre Kosten. Die Stadtverwaltung hat als „Lichtblick im Frühling“ auf der Startseite ihrer Homepage ein Online-Konzert des Musikkorps der Bundeswehr veröffentlicht.

Das virtuelle Konzert ist ein Zusammenschnitt aus der Musik von 14 verschiedenen Ensembles des Musikkorps, das an vielen unterschiedlichen interessanten Orten aufgezeichnet wurde, teilt die städtische Pressestelle mit. Eine gemeinsame Aufnahme des Musikkorps im großen Blasorchester war Corona- bedingt nicht möglich.

Daher wurden die kleinen Ensembles in einer gemeinsamen Produktion in Form eines virtuellen Konzerts gebündelt. Gedreht und aufgenommen wurden die Konzertbeiträge an zehn Schauplätzen mit jeweils einem eigenen Hygienekonzept.

Besonders hervorzuheben seien hierbei die eindrucksvollen Beiträge aus dem Kloster Eberbach im Rheingau und dem Technik-Museum in Speyer, heißt es in der Mitteilung weiter. Alle Ton- und Bildaufnahmen entstanden in Eigenregie durch Soldaten des Musikkorps.

Zu hören und zu sehen sind zahlreiche Ensembles des Musikkorps mit einem großen Potpourri an Klängen, Stilen und Drehorten. Die Bandbreite reicht musikalisch von festlichen Bläserklängen Johann Sebastian Bachs bis zu filigranen Momenten Jacques Iberts oder Hedwige Chrétiens, von Eigenkompositionen und Bearbeitungen bis zur Filmmusik.

Die virtuellen Konzertbesucher dürfen sich auf die folgenden Besetzungen freuen: drei verschiedene Blechbläser- und fünf verschiedene Holzbläserensembles, Marimbaphon-Duo, moderne Tanzcombo und der Spielmannszug des Musikkorps der Bundeswehr. zg

Info: Das Online-Konzert ist unter https://www.hockenheim.de auf der Startseite abrufbar.