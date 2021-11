Vorsicht, Nibelungen(entzündung)!

Kaum hat sich die Stadthalle für das 2G-Modell entschieden in der Hoffnung, den Restaurant- und Veranstaltungsbetrieb ohne größere Einschränkungen führen und auf Maskenpflicht verzichten zu können, ist die Warnstufe eingetreten, mit der die Lockerungen wieder wegfallen. Während somit für Besucher und Gäste alles beim alten bleibt, beschäftigt eine andere Veränderung das Team der Stadthalle stärker: Die Firma KTS hat die Corona-Schnellteststation im Foyer der Stadthalle geschlossen.

Auf diese Entscheidung des privaten Anbieters hat die Stadthallen-Betriebs GmbH keinen Einfluss genommen, sagt Geschäftsführer Rainer Weiglein. Wahrscheinlich hätte sich das Testangebot betriebswirtschaftlich nicht mehr gelohnt. Seit Einführung der Kostenpflicht für die Corona-Schnelltests sei die Zahl der täglich durchgeführten Tests stark zurückgegangen und lag nach Weigleins Schätzungen zum Schluss bei fünf bis zehn.

Telefonische Auskunft oft gefragt

Durch Einführung der Warnstufe seien sowieso PCR-Tests erforderlich. Diese hätte die Firma KTS nur über ein externes Labor durchführen lassen können. Doch das sein rein hypothetisch, unterstreicht Weiglein: „Um ins Kino, Theater oder Restaurant zu gehen, zahlen die Leute ja keine 75 Euro für einen PCR-Test, der zudem nicht älter als 24 Stunden sein darf.“

Dem Stadthallen-Geschäftsführer ist klar, dass mit den Neuerungen viele Anfragen auf sein Team zukommen werden. „Wir haben ja im Prinzip die ganze Zeit schon Telefonauskunft für die Firma KTS gemacht, die ja telefonisch praktisch nicht zu erreichen war“, blickt er zurück auf die Kooperation. Nun verweist die Stadthalle auf andere Testmöglichkeiten, etwa in Reilingen.

Keine Nachteile erwartet

Weiglein rechnet durch die Warnstufe nicht mit Nachteilen für die Stadthalle: „Es wird vielleicht Veranstaltungsstornierungen geben, aber wir hatten ja sowieso ab 1. November auf die 2G-Regel ungestellt, von daher sind wir auf dem gleichen Niveau, abgesehen von der Maskenpflicht.“ Der Großteil der Kunden sei ohnehin geimpft, bei einigen Kulturveranstaltungen zu 100 Prozent. Nach den Kontrollen der Nachweise sei auf 2G umgeschaltet worden und die Maskenpflicht habe entfallen können – darauf müsse nun verzichtet werden.

Wie alle anderen Veranstalter muss sich die Stadthalle immer wieder mit Veränderungen im Zusammenhang mit der Corona-Bekämpfung auseinandersetzen, etwa mit Versuchen, Smartphone-Impfzertifikate zu fälschen oder zu kopieren. Dagegen werden neue Apps entwickelt, die den Namen sichtbar und mit einem Ausweisdokument vergleichbar macht.

Im Kulturbereich stehen in der Stadthalle in den kommenden vier Wochen nur zwei Veranstaltungen auf dem Spielplan: die „Schönen Mannheims“ am kommenden Samstag und das Kikeriki-Theater (siehe nebenstehenden Bericht).