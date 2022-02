Vorsitzender Bernd Straub verteidigt Rückzug aus Bundesliga

Die Schachvereinigung 1930 hat ihre Jahreshauptversammlung durchgeführt. Vorsitzender Professor Dr. Bernd Straub begrüßte 15 stimmberechtigte Mitglieder.

In seinen einleitenden Worten gab Straub bekannt, dass sein bisheriger Stellvertreter Dennis Wagner aus persönlichen Gründen nicht für die neue Wahlperiode zur Verfügung stehe und auch Schatzmeister Sven Schnetter bereits im Vorfeld der Versammlung erklärt habe, nicht wieder für dieses Amt kandidieren zu wollen.

Solide Finanzen

Die Gewählten Vorsitzender: Professor Dr. Bernd Straub, Stellvertreter: Thomas Löchel. Schriftführer/Webmaster: Gerold Rocholz. Spielleiter: Dr. Christian Günther. Schatzmeister: Jan Gerd Mersmann. Jugendleiter: Robert Piechatzek. Erster Kassenprüfer: Jürgen Möldner, zweiter Kassenprüfer: Manfred Werk. Gerätewart: Christian Würfel. Pressewart: Manfred Werk. Hauptmannschaftsführer: Manfred Werk. Teamleiter 1. Mannschaft: Günter Auer. Trainer: Großmeister Rainer Buhmann. zg

Bernd Straub referierte vor den Neuwahlen über die aktuellen Entwicklungen im Verein und unterstrich unter anderem die Notwendigkeit des Rückzugs aus der Bundesliga (wir haben mehrfach berichtet). „Ausschlaggebend für diesen Schritt war vor allem der zu erwartende Rückgang der Einnahmen auf ein Niveau von 35 bis 50 Prozent der Vorjahre“, heißt es dazu in einer Pressemitteilung des Vereins. Detaillierte Zahlen dazu legte im weiteren Verlauf der Hauptversammlung der ehemalige Co-Bundesliga-Teamchef Günter Auer den Mitgliedern vor.

Schriftführer Gerold Rocholz kritisierte, dass es Ende August 2021 eine erweiterte interne Bundesliga-Sitzung gegeben habe, zu der er nicht eingeladen worden sei, während Schatzmeister Sven Schnetter einen positiven Saldo präsentierte. Der Vorstand wurde schließlich einstimmig entlastet.

Vorsitzender Straub berichtete über die aktuelle Meinungssituation im Schachbezirk und auf Verbandsebene, die laufende und im Dezember unterbrochene Saison doch noch regulär zu Ende zu spielen. Nach einer lebhaften Diskussion entschied sich die Versammlung zum Weiterspielen – allerdings erst in einer entspannteren Situation der aktuellen Corona-Krise.

Weitere Übungseinheiten

Die Hockenheimer befürworteten zudem einstimmig, die Erstattung der Fahrtkosten von 15 auf 30 Cent pro Kilometer anzuheben. Zum Training mit Rainer Buhmann wurde beschlossen, das Angebot für alle Mitglieder des Vereins offenzuhalten und in Abstimmung mit dem Trainer an drei bis vier Abenden anzusetzen, an denen der Großmeister ohnehin aufgrund von Oberliga-Wettkämpfen in Hockenheim weilt. Weitere Trainingsangebote durch geeignete Personen seien wünschenswert, so die Versammlung. zg