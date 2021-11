Hockenheim. Welche Prävention und Therapie gibt es bei Tinnitus? Diese und andere Fragen werden beim Arzt-Patienten-Forum am Dienstag, 16. November, 19 bis 21 Uhr in der Zehntscheune (Raum 1), Untere Mühlstraße 4 in Hockenheim beantwortet. Veranstalter ist die Volkshochschule in Kooperation mit der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist erforderlich unter der Nummer 06205/ 922 649 und per E-Mail an info@vhs-hockenheim.de

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1