Vortrag der Steuerungsgruppe Fairtrade-Stadt Hockenheim

Hockenheim. Die Steuerungsgruppe „Fairtrade-Stadt Hockenheim“ lädt alle Interessierten in der „Fairen Woche“ zum Vortrag „Der Ball ist rund“ am heutigen Donnerstag, 23. September, ab 19 Uhr in der Zehntscheune ein. Dort berichtet Robert Weber über seine Erfahrungen mit fair produzierten Fußbällen.

Der Ball ist bei Jung und Alt ein beliebtes Spielgerät. Wenig werden aber die Fragen gestellt, wo und vor allem wie er hergestellt wird. Bei der Beschäftigung damit drängen sich Themen wie Kinderarbeit, Lohndumping und Menschenrechtsverletzungen auf.

Robert Weber von der „Bad Boyz Ballfabrik“ hat sich darüber Gedanken gemacht und produzieren unter dem Motto „Fair made. Fair pay. Fair play“. Die Teilnahme am Vortrag unter der 3G-Regel ist kostenlos.