Vortrag führt nach Aquitanien

Hockenheim. Die Volkshochschule Hockenheim veranstaltet in Zusammenarbeit mit dem Freundeskreis Hockenheim-Commercy am Dienstag, 26. Oktober, um 19 Uhr in der Zehntscheune einen Vortrag mit dem Thema: „Aquitanien – Frankreichs Südwesten - Eleonore läßt grüßen“. Referent ist Herbert Pott.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Südwesten Frankreichs ist berühmt für seine endlosen Strände, für seine berühmten Weine aus der Gegend von Bordeaux, für den Cognac und den Armagnac, für seine Austern, für das mondäne Biarritz, aber auch seine Geschichte, die etwas zu tun hat mit jener Eleonore, die erst den französischen Thronerben heiratete und dann Mutter von Richard Löwenherz wurde, dem englischen König.

Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung unbedingt erforderlich. vhs