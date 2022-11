Vortrag über „Pazifismus in der Defensive“ in Hockenheim

Fragen rund um Krieg und Frieden gibt es wahrscheinlich, seit es Menschen gibt. Und sie treibt auch die Kirchen seit Anbeginn um. Dabei ist sie auf das Engste mit der Frage namens Theodizee verknüpft, die das Problem aufwirft, warum es Böses auf der Welt gibt, wenn Gott doch gut ist. Um es vorwegzunehmen: Auch dem beeindruckenden Redner und Pfarrer Dietrich Becker-Hinrichs (Bild) aus Bretten, der sich im Lutherhaus unter dem Titel „Pazifismus in der Defensive“ den friedensethischen Grundsätzen der protestantischen Kirche widmete, gelang es nicht, eine Antwort zu geben, die die zahlreichen Dilemmata aufzulösen vermochte.

Aber er ließ vor seinen Zuhörern keinen Zweifel daran, dass der göttliche Frieden, in dem Menschen sich versöhnen und Gerechtigkeit das Zusammenleben der Völker weltweit eint, Auftrag und Ziel aller kirchlichen Verantwortung bleibe. Die Kriegslogik, die nur Aufrüstung, Abschreckung und Gewalt kenne, müsse durchbrochen werden. Denn sie bedeute am Ende nur Leid und Tod.

Frühkirchliche Absage an Gewalt

Seit seiner Kriegsdienstverweigerung in den 1970er Jahren treibt Becker-Hinrichs die Frage um, ob Aggression und Gewalt nicht ohne Aggression und Gewalt begegnet werden kann. Oder technischer formuliert: „Kann der Einsatz von rechtserhaltender militärischer Gewalt zur Abwehr von Aggressoren gerechtfertigt werden?“ Ganz zu Anfang der christlichen Kirche, so Becker-Hinrichs, schien der Tenor dem eher entgegengestanden zu haben.

Nach dem Alten Testament, wo Dinge stehen wie „Die Frucht der Gerechtigkeit wird der Frieden sein“, oder dem Tötungsverbot bei Moses Zehn Geboten bis zu Jesus Anspruch zur Feindesliebe in der Bergpredigt scheinen die kirchlichen Leitplanken für eine Haltung zum Krieg unmissverständlich.

Der Kirchenvater Origenes (185 bis 253) forderte von den Gläubigen: „Macht aus euren Speeren Pflugschare“. Und Cyprian von Karthago (200 bis 258) wies auf das Paradoxon hin, dass das Töten eines Einzelnen als Mord bezeichnet, das massenhafte Töten im Krieg aber als Tapferkeit gewürdigt werde.

Verändert habe sich die Position mit dem römischen Kaiser Konstantin dem Großen (288 bis 337) und dem Kirchengelehrten Augustinus (354 bis 430). Ersterer beschloss, dass nur noch Christen römische Soldaten werden dürfen und Letzterer erklärte Gewalt als legitim, wenn Unschuldige gegen einen Übeltäter verteidigt würden. Auf ihn gehen auch erste Gedanken zur Lehre vom gerechten Krieg zurück, die später Thomas von Aquin (1225 bis 1274) detailliert ausarbeitete.

Entstanden ist dabei ein Kriterienkatalog, der den Krieg nicht per se verhindern, aber doch einhegen soll. Dabei geht es um Fragen wie „Gibt es einen hinreichenden Grund?“, „Gibt es Aussicht auf Erfolg?“, „Werden Zivilisten maximal geschützt?“, „Ist die Verhältnismäßigkeit gegeben?“ und „Ist die Autorität, die den Krieg beschließt, rechtmäßig legitimiert?“ Wenn alle Fragen mit Ja beantwortet werden können, sei nach der Lehre ein gerechter Krieg möglich gewesen.

Spätestens hier wurde klar, dass es neben der unbedingten Friedensliebe auch die Gewalt- und Kriegsbereitschaft im Christentum gibt. „Und diese beiden Positionen gibt es bis heute“, sagte Becker-Hinrichs. Wobei es Pazifisten mit ihrer Position immer schwerer gehabt hätten. Die pazifistischen Täufer, die nur Gottes Wort als Waffe akzeptierten, wurden für ihre Überzeugungen verfolgt und hingerichtet. Und auch heute scheinen die Friedensüberzeugten einen eher schweren Stand zu haben.

Alternativen zum Waffeneinsatz

Kriegerische Dynamiken würden jede Alternative neben der Gewalt zunehmend verunmöglichen. Propaganda auf allen Seiten würden einen abwägenden Diskurs und auch die kühle Prüfung der Kriterien für einen gerechten Krieg ausschließen. Die Wahrheit, so sagte es schon der englische Politiker Arthur Ponsonby, sei stets das erste Opfer des Krieges. Ja, die Ukraine habe ein Recht auf Selbstverteidigung, aber sei beispielsweise der Kampf um Mariupol gerechtfertigt gewesen? Die Stadt komplett zerstört und der Schaden an Leben immens. Einige Kriterien aus der Lehre vom gerechten Krieg hätten hier kaum mit Ja beantwortet werden können.

Betrachte man Kriege vom Anfang an her, erscheine Gewalt nicht selten plausibel. Wenn man ihn vom Ende her betrachte, trete die militärische Lösung oft nur als Katastrophe auf. Vor diesem Hintergrund erscheinen ziviler Widerstand und das Verweigern von Kooperation, so der Pfarrer, als durchaus zielführend. Und nannte Beispiele: Im Ruhrkampf 1923 haben sich Arbeiter gegen die Ausbeutung des Ruhrgebiets gewehrt. Kohlekumpels weigerten sich, Kohle zu schaufeln und Eisenbahner fuhren die Kohle einfach nicht nach Frankreich. Und sie hatten Erfolg. 1942 wehrten sich Lehrer in Norwegen friedlich und erfolgreich gegen die Indoktrinierung durch die Nationalsozialisten. Und in der Ukraine 2022 gelang es der Bevölkerung und dem Bürgermeister des Dorfes Slawutytsch, dass die russischen Besatzer mit dem Versprechen, dass alle Waffen eingesammelt würden und kein ukrainischer Soldat seinen Fuß in das Dorf setzen dürfe, abzogen.

Nicht erwähnt hat Becker-Hinrichs, dass es hierzu immer eines einsichtigen Menschen auf der anderen Seite bedarf. 1989 beim des Tian’anmen-Massakersin Peking fehlte dieser. Und es ist noch offen, ob es diesen Menschen im Iran 2022 gibt.

Trotzdem bleibt Becker-Hinrichs bei seiner Überzeugung, dass gewaltfreier Widerstand Gewalt brechen könne. Und sicher scheint ihm, dass Aufrüstung und Gewaltbereitschaft am Ende genau diese Gewalt befördern. Das Krieg-und-Frieden-Dilemma konnte der Mann nicht auflösen, aber wie wichtig es ist zu hinterfragen, zu denken und damit vorherrschenden Logiken immer wieder zu widerstehen, machte Becker-Hinrichs eindrücklich klar.