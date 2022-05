Vortrag über Selbstfürsorge

Zum Vortrag „Selbstfürsorge – ist das nicht egoistisch?“ laden die Landfrauenvereine aus Hockenheim, Reilingen, Neulußheim und Altlußheim zusammen mit dem Kreisverband Mannheim ein. Die Leitung hat Aylin Bergemann, Bildungsreferentin in Stuttgart, ein. In der Beschreibung heißt es: Nur wer für sich selbst gut sorgen kann, kann auch für andere(s) gut sorgen. Welche Hürden gibt es auf dem Weg zu guter Selbstfürsorge? Wie stärke ich meinen Optimismus? Wie setze ich Grenzen? Der Vortrag beginnt am Dienstag, 31. Mai, 20 Uhr, im Stadthallen-Restaurant „Rondeau“ in Hockenheim. Einlass ist ab 19.30 Uhr. Alle Interessierten sind willkommen. zg

