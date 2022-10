Vortrag über Wilhelm Schimper in Hockenheim

Hockenheim. Die Volkshochschule Hockenheim veranstaltet in Zusammenarbeit mit dem Freundeskreis Hockenheim-Commercy am Dienstag, 25. Oktober, um 19 Uhr in der Zehntscheune, Untere Mühlstraße 4, einen Vortrag mit dem Thema: „Wilhelm Schimper – Ein Mannheimer Naturforscher und Kartoffeln aus dem Elsass“. Referentin ist Gabrielle Couillez.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In einem Fotovortrag mit Lesung aus ihren neuen Romanen entführt die Autorin Gabrielle C. J. Couillez in das Leben des zu Unrecht vergessenen Forschers Wilhelm Schimper (1804-1878 in Adwa/Äthiopien), der seine Wurzeln sowohl in der Kurpfalz als auch im Elsass hatte. Die Zuhörer an diesem Abend können den Abenteuern des Forschers mit der Fremdenlegion in Algerien und in Äthiopien folgen, wohin er die Kartoffel brachte. Der Eintritt ist frei.