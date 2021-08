Korallenriffe sind normalerweise nur mit dem Flugzeug zu erreichen. Was wäre, wenn man in das nächste Schwimmbad fahren und direkt dort in der bunten Unterwasserwelt schnorcheln könnte? Genau diesen Traum kann man ab Mittwoch, 1. September, im Aquadrom ausleben. Mit sogenannten VR-Brillen kann man im Solebecken schnorcheln. Das einzigartige Erlebnis wird Besuchern ab acht Jahren gestattet und

