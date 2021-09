Hockenheim. Die durchschnittliche Wahlbeteiligung in Hockenheim lag um 14.30 Uhr bei 43,5 Prozent. Das teilte die Stadt am Nachmittag mit. Insgesamt haben demnach bis zu diesem Zeitpunkt 3.976 Personen gewählt. Dies entspricht in etwa derselben den Werten zur gleichen Uhrzeit wie bei der Landtagswahl in diesem Jahr. Die niedrigste Wahlbeteiligung zu diesem Zeitpunkt lag bei 35 Prozent, die höchste bei 52 Prozent.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1