Wahlkreisbüro macht Urlaub

Das Wahlkreisbüro des Landtagsabgeordneten Andreas Sturm (CDU) ist ab sofort wegen Urlaubs geschlossen und öffnet wieder zur nächsten Schwerbehindertenberatung am Mittwoch, 7. September.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Sollte es während der Urlaubszeit dringende Anfragen an die Schwerbehindertenberatung geben, beispielsweise aufgrund einer endenden Widerspruchsfrist bei abgelehnten Anträgen, ist Robert Marquardt unter Telefon 06205/69 61 erreichbar.

Anmeldungen für die Schwerbehindertenberatung am Mittwoch, 7. September, sind jederzeit per E-Mail an andreas.sturm@cdu.landtag-bw.de möglich, ab Montag, 29. August, telefonisch unter 0711/ 20 63 83 10. zg