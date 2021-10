Waldfest auf Anhieb ein Erfolg

Das erste Waldfest des FV 08 mit dem Höhepunkt des Auftritts der Band „Zap-Gang“ war ein voller Erfolg, stellen die Organisatoren fest. Samstags fanden zuerst Jugendspiele statt, die einen erfolgreichen Start in ein abwechslungsreiches Wochenende darstellten. Der Höhepunkt des Waldfestes war sicherlich am Abend der Auftritt der in der Region bekannten und beliebten Band „Zap-Gang“. Wegen der vielen Einschränkungen während der Corona-Zeit zeigten sich die 400 begeisterten Besucher froh, endlich wieder eine schöne Zeit zu haben.

Sonntags folgten am Vormittag nochmals ein Jugendspiel sowie am Mittag die Spiele der aktiven Mannschaften. zg