Waldfest des AGV Belcano

Der AGV Belcanto lädt am Wochenende zum Waldfest ins Alte Fahrerlager ein. Los geht es am Samstag, 23. Juli, um 16 Uhr. Am Sonntag, 24. Juli, beginnt der Ausschank um 11 Uhr. Der Verein bewirtet die Gäste mit kalten Getränken, Kaffee und Kuchen, Essen vom Grill, vegetarischen Gemüseburgern und dem traditionellen Sängerteller.

Die Besucher erwartet an beiden Festtagen ein abwechslungsreiches Musikprogramm. Ein Highlight wird am Samstag ab 21 Uhr die Band Soulfunkett sein. Der Name lässt es erahnen: Soulpop-Klassiker sind Programm. Ob Tina Turner, Sade, Randy Crawford oder Chic – die Musiker um Sängerin Monika Ackermann holen die Hits der 1970er bis 1990er auf die Bühne. Der Eintritt ist frei.

Der Sonntag hingegen steht ganz im Zeichen der Chormusik. Dafür konnte der AGV unter anderem den MGV Eintracht und den Männerchor des MGV Reilingen gewinnen. Sie werden um 11.30 Uhr sowie um 15 Uhr singen. Um 14.30 Uhr werden die Sängerinnen und Sänger des AGV selbst auftreten. Der AGV Belcanto freut sich auf viele Gäste. zg