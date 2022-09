Waldfest ein voller Erfolg

Das zweite Waldfest des FV 08 Hockenheim war musikalisch ein voller Erfolg, was an der Begeisterung der Besucher zu sehen war. Aufgrund des Wetters hätte man sich etwas mehr Zuschauer seitens des Veranstalters erhofft. Den musikalischen Auftakt übernahm die in der Region bekannte und beliebte „Zap Gang“. Der Funke sprang sofort auf die Fans über und vor der Bühne bildete sich eine tanzende Menge.

Mit Charlene und Florian Gallant samt Ihrer Band „Freiheit“ folgte am Sonntag ein Abend, der so gut wie keine Wünsche offenließ. Aufgrund des Wetters wurde der Auftritt in das Clubhaus des FV 08 verlegt. Ob deutsche oder internationale Hits – die Besucher tanzten und sangen mit, waren von dem Auftritt mehr als begeistert. zg