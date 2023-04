Waldfest kehrt an seinen Platz an Himmelfahrt zurück

Eine ruhig und harmonisch verlaufende Hauptversammlung erlebten die Mitglieder des Orchestervereins Stadtkapelle Hockenheim. Nach der Begrüßung durch Vorsitzende Gabriele Christ ging Jugendleiterin Julia Martens in ihrem Bericht auf die Jugendarbeit des vergangenen Jahres ein und zeigte einen kurzen Überblick über die Aktivitäten der Jungmusiker, die in den verschiedenen Jugendorchestern der Stadtkapelle mitspielen. Sie hob besonders den ersten Familientag hervor, der in der Lamellenhalle stattgefunden hat.

Gabriele Christ ließ in Ihrem Bericht über das Hauptorchester das vergangene Jahr Revue passieren und ging auf die Höhepunkte ein. Dies waren im Besonderen die Konzerte – das Sommerkonzert auf dem Zehntscheunenplatz, das „Jubiläums“-Jahreskonzert im November bei dem die Dirigentenjubiläen von Dominik Koch (15 Jahre) und Alexander Six (10 Jahre) gefeiert wurden. Des Weiteren das Konzert „Musical meets Rock“ im Wieslocher Palatin.

Positive Mitgliederentwicklung

Wahlen zum Vorstand Mike Sibler wurde in seinem Amt als stellvertretender Vorsitzender, Sandra Bierlein als Kassiererin, sowie Jakob Breunig und Volker Oberst als Beisitzer in ihren Ämtern bestätigt. Neu als Beisitzer kam Vincent Kilian hinzu. gc

Auch im vergangenen Jahr sind einige neue Musiker hinzugekommen, so konnte Dirigent Dominik Koch sich in seinem Bericht zufrieden mit der Entwicklung des Orchesters zeigen. Kassiererin Sandra Bierlein trug ausführlich den Kassenbericht vor, die einwandfreie Kassenführung wurde durch Kassenprüfer Tobias Haak bestätigt. Um größere Vakanzen zu vermeiden finden jedes Jahr Neuwahlen statt, in denen immer ein Teil der Vorstandschaft neu gewählt wird. Die Stadtkapelle Hockenheim befindet sich in der glücklichen Lage, dass alle Vorstandsämter besetzt werden konnten.

Satzung geändert

In diesem Jahr wurden zwei weitere Punkte in die Tagesordnung mit aufgenommen. Zum einen wurde über die Änderung der Satzung abgestimmt, damit künftig bei Bedarf Hauptversammlungen online stattfinden können, aber auch die Hygiene auf Vereinsfesten musste behandelt werden und man nutzte die Gelegenheit der Hauptversammlung zu einer Unterweisung.

Die Hauptversammlung verlief nicht nur harmonisch, sondern auch recht zügig und es war noch Zeit für einen Ausblick auf das laufende Jahr. Das Waldfest findet in diesem Jahr wieder am Traditionstermin, an Himmelfahrt am 18. Mai statt. Hierbei laufen schon die Planungen, ebenso wie für das Filmkonzert am 26. Mai in der Stadthalle.

Konzerte werden vorbereitet

Dabei spielt die Stadtkapelle live die Original Filmmusik zu dem Kinofilm „Die Jungen von der Paulstraße“, einem Drama mit den bekannten Schauspielern Mario Adorf und Christian Kohlund.

Der Vorverkauf ist bereits gestartet, Karten sind bei allen Musikerinnen und Musikern sowie in der Buchhandlung Gansler in der Rathausstraße erhältlich. gc