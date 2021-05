Waldfest mit Speisen to go

Hockenheim. Das Waldfest der Stadtkapelle an Vatertag ist jedes Jahr Ziel für viele Ausflügler aus nah und fern. Nachdem das Fest im vergangenen Jahr komplett ausfallen musste, wird die Tradition dieses Jahr fortgesetzt, wenn auch in einer anderen Form. Die Verantwortlichen der Stadtkapelle hoffen darauf, dass das Angebot des Waldfestes „to go“ am Donnerstag, 13. Mai, von der Bevölkerung angenommen wird und viele Speisen in der Waldfesthalle verkauft werden, wie sie in einer Pressemitteilung erklären.

Der Vorstand hat sich eine kleine, aber feine Speisekarte einfallen lassen. Die Speisen können an der Waldfesthalle – es herrscht Maskenpflicht – fertig zubereitet für zu Hause abgeholt werden. Ein Verzehr vor Ort ist nicht erlaubt. Neben den traditionellen Maultaschen mit Zwiebeln und Kartoffelsalat gibt es in diesem Jahr als neue Gerichte Pulled-Pork-Burger mit Coleslaw, Pälzer Burger bestehend aus Saumagen und Zwiebel sowie als vegetarische Alternative Kartoffelwedges mit Sour Cream. Es wird auch eine große Auswahl an selbst gebackenen Kuchen angeboten, wie die Stadtkapelle mitteilt.

Kurzentschlossene können von 11 bis 15 Uhr direkt an der Waldfesthalle die Speisen auswählen und mitnehmen.