Waldwege für Laufanfänger zu aufgewühlt

Der Treffpunkt des Anfängerlauftreffs der Ausdauersportgemeinschaft (ASG) Triathlon ist ab Samstag, 12. Februar, nicht mehr der Hockenheimer Contikreisel am Eingang zum Hockenheimring, sondern wird nach Reilingen an den Hundesportplatz am Waldsportpfad zwischen Neulußheim und Reilingen verlegt. Der Start um 16 Uhr bleibt unverändert. Dies teilt der Sportliche Leiter der Ausdauersportgemeinschaft, Pedro Leischwitz, mit.

„Aufgrund der Waldarbeiten sind die Wege in Hockenheim in einem sehr schlechten Zustand, insbesondere das Sandhäuser Pfädchen, sodass man diese mit Laufanfängern unmöglich nutzen kann“, erklärt Leischwitz. Die Verlegung betrifft nur den Anfängerlauftreff. Die ambitionierten Läufer treffen sich nach wie vor in Hockenheim am Contikreisel zu den angegebenen Zeiten.

„Für mich waren die schlechten Verhältnisse in Hockenheim entscheidend. Es ist nicht möglich, eine schöne laufbare Fünf- bis Siebenkilometerrunde zu finden, die etwas Abwechslung bietet. In Reilingen habe ich mehrere schöne Strecken zur Auswahl“, betont der Reilinger Lauftrainer, der das Waldgebiet wie kein anderer kennt.

Neue Gruppe noch aufnahmefähig

„Die neu gebildete zwölfköpfige Laufgruppe würde sich über weiteren Zuwachs sehr freuen. Laufanfänger und -wiedereinsteiger sind willkommen, das Angebot ist besonders für Reilinger und Neulußheimer interessant, da der Anfahrtsweg nur wenige Hundert Meter von den Orten entfernt ist“, betont Leischwitz. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Mitgliedschaft in der ASG ist nicht erforderlich.

Nähere Informationen erteilt der Sportliche Leiter der ASG, Pedro Leischwitz, unter der E-Mail-Adresse P.Leischwitz@web.de oder unter der Telefonnummer 06205/1 82 25. cry