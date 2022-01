„Walk and Talk“ mit Andreas Sturm

Aufgrund der angespannten Corona-Lage verlegt der Landtagsabgeordnete Andreas Sturm (CDU) bis auf Weiteres seine Sprechstunden vom Wahlkreisbüro ins Freie. Nachdem beim ersten Mal alle Termine ausgebucht waren, bietet Sturm unter dem Motto „Walk & Talk“ am Montag, 24. Januar, von 15 bis 17 Uhr Gesprächstermine an. Treffpunkt ist vor Sturms Wahlkreisbüro in der Rathausstraße 2 in Hockenheim. Pro Termin ist nur die Teilnahme eines Haushalts möglich.

Anmeldungen zur „Open-Air-Sprechstunde“ sind unter Telefon 06205/3 64 05 71 oder per E-Mail an andreas.sturm@cdu.landtag-bw.de. Aufgrund der der großen Nachfrage kommt Andreas Sturm für seine Open-Air-Sprechstunden in den nächsten Wochen in alle Gemeinden des Wahlkreises. zg