Wanderer trotz Pandemie viel unterwegs

Nach einer 90-minütigen Wanderung bei herrlichem Sonnenschein eröffnete Vorsitzende Christa Greif eine gut besuchte Jahreshauptversammlung im VfL-Clubhaus. Die Rückblicke standen klar im Zeichen der Pandemie.

Nach dem Protokollbericht von Annette Kammer erstattete die Vorsitzende einen kurzen Überblick über die im vergangenen Jahr durchgeführten Begegnungen im Bezirk sowie über die geplanten Veranstaltungen für das laufende Jahr. Die wieder ansteigenden Corona-Neuinfektionen hätten erneut Chaos in die Termine gebracht. Bis zur zweiten Junihälfte mussten alle Veranstaltungen abgesagt werden, auch die Radtouren konnten erst ab dem 24. Juni wieder stattfinden, natürlich unter den jeweils gültigen Corona-Schutzbedingungen.

Weißbrodts wandern am weitesten

Geehrte und neuer Vorstand 40 Jahre Mitgliedschaft: Ursula und Paul Neugart. 25 Jahre: Friedel Eisenmann und Gertraude Koppisch. Zehn Jahre: Käte Dadgar. Vorsitzende und Pressewartin: Christa Greif, zweiter Vorsitzender: Heinz Greif. Schriftführerin Annette Kammer, Schatzmeisterin Beate Witte. Erster Wanderwart Richard Sauter, zweiter Wanderwart Hans Gaa. Besitzer: Edelgard Sauter und Harald Eisenmann, Revisoren: Christa Soeder und Wolfgang Storz. Dem Vorstand gehört ferner Ehrenvorsitzender Helmut Eisinger an. cgf

Wanderwart Richard Sauter vermeldete eine gute Beteiligung an den Wanderungen und bedankte sich bei allen Wanderführern für die umsichtige Planung und Durchführung der Touren. In diesem Zusammenhang wurde die Wander-Ehrungsfeier nachgeholt. Christa Greif dankte den Wanderführern Käte Dadgar, Harald Eisenmann, Hans Gaa, Heinz Greif und ganz besonders Richard Sauter jeweils mit einem Präsent; Brigitte und Werner Weißbrodt wurden als fleißigste Wanderer geehrt.

Schatzmeisterin Gerda Koch wurde nach ihrem detaillierten Kassenbericht eine übersichtliche und ordnungsgemäße Kassenführung bescheinigt, sodass auf Antrag der Revisorin Christa Soeder der Vorstand entlastet wurde. Bevor die Neuwahlen durchgeführt wurden, bedankte sich die Vorsitzende bei der aus Altersgründen scheidenden Kassenwartin Gerda Koch für die vorbildlich geleistete Arbeit mit einem Blumenstrauß.

Für den Tagesausflug am Donnerstag, 2. Juni, nach Zweibrücken in den Rosengarten können sich die Mitglieder bei der Vorsitzenden ab sofort anmelden. Mit dem Hinweis auf das 2022 zu feiernde 100-jährige Clubbestehen und dem Wunsch, in diesen Zeiten ganz besonders auf die eigene Gesundheit zu achten, beendete Christa Greif die harmonisch verlaufene Versammlung. cgf