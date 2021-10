Wanderung durchs liebliche Weinland

Wenn Engel reisen, die Sonne – das vielzitierte Sprichwort traf auf den Vereinsausflug der ASG Triathlon nur allzu gut zu. Ins Rotweindorf nach Waldulm ging die Fahrt, die neben einer Wanderung den ebenso von der Sonne verwöhnten badischen Wein der Winzergenossenschaft in Waldulm beinhaltete.

Nach dem Empfang im Rotweindorf machten sich die Ausdauersportler auf die sieben Kilometer lange Wanderung. Diese führte in die bereits herbstlich gefärbten Reben über den Pfarrberg und den sagenumwobenen Kutzenstein. Mit tollem Weitblick in die Rheinebene und zur Hornisgrinde ging der weitere Weg der 45 Sportler vorbei am Berggasthaus wieder zurück in Richtung Kappelrodeck/Waldulm.

Wieder in den Reben angelangt, gab es die Möglichkeit, an der Himmelsliege eine Rast einzulegen, ehe es zur Stärkung und Probe zur Winzergenossenschaft ging. „Ein gelungener Tag mit viel Sonne, Gesprächen und Freude in gesellschaftlicher Runde“, fasst ASG-Vorsitzender Oskar Stephan zusammen. ska